Bronz başarısı Las Vegas'ta geldi: Elmira Yasin dünya üçüncüsü

Las Vegas’ta u23 sahnesinde bronz yazdı

U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda mücadele eden milli sporcu Elmira Yasin, turnuvayı bronz madalya ile tamamlayarak dünya üçüncüsü oldu.

maçın dönüm noktaları:

İlk turda Avrupa şampiyonu Belaruslu Viktorya Radzkova'yı 6-1 mağlup ederek güçlü bir başlangıç yapan Yasin, çeyrek finalde dünya şampiyonu Amerikalı Kylie Wecker'e 6-0 yenildi. Bu sonuç, onun repesaj yoluyla madalya şansı bulmasına neden oldu.

repesaj ve bronz mücadeleleri:

Repesaj hattında Polonyalı Patrycja Cuber'i 4-0 geçen Elmira Yasin, bronz madalya maçına çıkma hakkı kazandı. Bronz müsabakasında Rus sporcu Maria Silina'yı yenmeyi başaran Yasin, podyumun üçüncü basamağına çıkarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Bu başarı, Yasin'in uluslararası kategorilerde istikrarlı performansını sürdürdüğünü gösterirken, Türkiye için gençler düzeyinde kayda değer bir sonuç olarak yorumlanıyor.

LAS VEGAS’TA DÜZENLENEN U23 DÜNYA GÜREŞ ŞAMPİYONASI’NDA KADINLAR 76 KİLODA MÜCADELE EDEN MİLLİ GÜREŞÇİ ELMİRA YASİN, BRONZ MADALYA KAZANARAK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ OLDU.