Manisa'nın 17 ilçesinden tatlar İzmir'de sofraya taşınıyor

Manisa tatları İzmir'de ziyaretçilerle buluşuyor:

Manisa'ya özgü yöresel ürünler, İzmir Bornova'daki Aşık Veysel Alanında başlayan üç günlük etkinlikte sergileniyor. Organizasyonu Manisalılar Platformu üstlendi; 17 ilçeden gelen ürünler ziyaretçilere tanıtılıyor.

Etkinliğin organizasyonu ve hedefleri:

Etkinlik, ilçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda; ilçe milli eğitim müdürlükleri ve halk eğitim merkezlerinin katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Her ilçenin stantlarında, sadece ürünler değil, bölgenin kendine has kültürel ve yöresel değerleri de ziyaretçilere aktarılacak. Amaç, Manisa'nın tüm yönleriyle tanıtımına katkı sağlamak ve yerel üreticilere görünürlük kazandırmak olarak açıklandı.

Sarıgöl standı ve öne çıkan lezzetler:

Sarıgöl, etkinlikte Emcelli biberi, başta Çekirdeksiz Sultaniye olmak üzere üzüm çeşitleri ile Dindarlı domatesi gibi yöresel ürünlerini tanıtıyor. Bu ürünlerin sergilenmesi, hem tüketicinin bilgilendirilmesi hem de ilçenin gastronomik kimliğinin vurgulanması açısından önem taşıyor.

Etkinlik süresince kaymakamlar ve ilçe milli eğitim müdürlerinin stant ziyaretleriyle çalışmalar destekleniyor. Ziyaretçi geri bildirimleri ve doğrudan tanıtım sayesinde organizasyonun Manisa'nın tanıtımına somut katkı sağlaması bekleniyor.

MANİSA'NIN 17 İLÇESİNE AİT YÖRESEL ÜRÜNLER, İZMİR BORNOVA'DAKİ AŞIK VEYSEL ALANI'NDA DÜZENLENECEK 3 GÜNLÜK ETKİNLİKTE SERGİLENECEK. SARIGÖL'ÜN EMCELLİ BİBERİ, ÜZÜM ÇEŞİTLERİ VE DİNDARLI DOMATESİ DE TANITIM ETKİNLİĞİNDE YERİNİ ALACAK.