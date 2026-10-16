Dolar 49,5241 +0,11%
Euro 55,8056 +0,50%
Bist 11.684,20 -3,20%
Altın Gram 6.691,37 +0,78%
EUR/USD 1,1264 +0,38%
Brent Petrol 105,91 -0,01%
--°

Manisa'nın 17 ilçesinden tatlar İzmir'de sofraya taşınıyor

Manisa'nın 17 ilçesine ait yöresel ürünler İzmir Bornova Aşık Veysel Alanı'nda üç gün sergileniyor; Sarıgöl'ün ürünleri ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 13:02

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Manisa'nın 17 ilçesinden tatlar İzmir'de sofraya taşınıyor

Manisa tatları İzmir'de ziyaretçilerle buluşuyor:

Manisa'ya özgü yöresel ürünler, İzmir Bornova'daki Aşık Veysel Alanında başlayan üç günlük etkinlikte sergileniyor. Organizasyonu Manisalılar Platformu üstlendi; 17 ilçeden gelen ürünler ziyaretçilere tanıtılıyor.

Etkinliğin organizasyonu ve hedefleri:

Etkinlik, ilçe kaymakamlıklarının koordinasyonunda; ilçe milli eğitim müdürlükleri ve halk eğitim merkezlerinin katkılarıyla gerçekleştiriliyor. Her ilçenin stantlarında, sadece ürünler değil, bölgenin kendine has kültürel ve yöresel değerleri de ziyaretçilere aktarılacak. Amaç, Manisa'nın tüm yönleriyle tanıtımına katkı sağlamak ve yerel üreticilere görünürlük kazandırmak olarak açıklandı.

Sarıgöl standı ve öne çıkan lezzetler:

Sarıgöl, etkinlikte Emcelli biberi, başta Çekirdeksiz Sultaniye olmak üzere üzüm çeşitleri ile Dindarlı domatesi gibi yöresel ürünlerini tanıtıyor. Bu ürünlerin sergilenmesi, hem tüketicinin bilgilendirilmesi hem de ilçenin gastronomik kimliğinin vurgulanması açısından önem taşıyor.

Etkinlik süresince kaymakamlar ve ilçe milli eğitim müdürlerinin stant ziyaretleriyle çalışmalar destekleniyor. Ziyaretçi geri bildirimleri ve doğrudan tanıtım sayesinde organizasyonun Manisa'nın tanıtımına somut katkı sağlaması bekleniyor.

MANİSA&#039;NIN 17 İLÇESİNE AİT YÖRESEL ÜRÜNLER, İZMİR BORNOVA&#039;DAKİ AŞIK VEYSEL ALANI&#039;NDA DÜZENLENECEK...

MANİSA'NIN 17 İLÇESİNE AİT YÖRESEL ÜRÜNLER, İZMİR BORNOVA'DAKİ AŞIK VEYSEL ALANI'NDA DÜZENLENECEK 3 GÜNLÜK ETKİNLİKTE SERGİLENECEK. SARIGÖL'ÜN EMCELLİ BİBERİ, ÜZÜM ÇEŞİTLERİ VE DİNDARLI DOMATESİ DE TANITIM ETKİNLİĞİNDE YERİNİ ALACAK.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Moldova'nın 35. yılına özel pul sergisi Ankara'da açıldı
images

Tokat'ta 541 yıllık külliye yeniden hayat buldu: Gülbahar Hatun Camii açıldı
images

Muğla'da caz rüzgârı: Kerem Görsev Quartet izleyicileri büyüledi
images

Talas'ta Türk dünyasının şiir ve ezgi şöleni

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Erzurum'da şiddetli yağış inşaat temelini çökertti: cadde trafiğe kapatıldı

Afyonkarahisar'da ani sel riski: sarı kodla tedbir çağrısı

Moldova'nın 35. yılına özel pul sergisi Ankara'da açıldı

Marmaris'te yazdan kalma ekim günleri turistleri sahile çekti

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı