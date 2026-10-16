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Kayseri'de güreşçilerin odağını güçlendiren zihinsel performans semineri

Kayseri SEM'de psikolog Muhammed Maruf Yıldırım, güreşçilere odaklanma, stres yönetimi ve motivasyonun yarışma performansını nasıl etkilediğini anlattı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:34

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Kayseri'de güreşçilerin odağını güçlendiren zihinsel performans semineri

Seminerin amacı ve içeriği:

Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi’nde (SEM) düzenlenen Güreşte Zihinsel Performans semineri, güreş sporcularının zihinsel hazırlığını güçlendirmeyi hedefledi. Etkinliği yöneten Psikolog Muhammed Maruf Yıldırım, seminer boyunca odaklanma, stres yönetimi ve motivasyon meselelerinin sportif başarı üzerindeki etkilerini ele aldı.

Zihinsel dayanıklılığın önemi:

Yıldırım, müsabaka ortamında fiziksel güç ve teknik becerilerin yanı sıra zihinsel dayanıklılık geliştirmenin kritik olduğunu vurguladı. Katılımcılara; konsantrasyonu koruma, kaygı ve baskı anlarında stresle başa çıkma yöntemleri ile motivasyonu sürdürebilme yaklaşımları hakkında bilgi verildi.

Uygulamalar ve sporculara yansımaları:

Seminerde teorik anlatımların yanında nefes kontrolü, odaklanma egzersizleri ve müsabaka öncesi rutinin oluşturulması gibi pratik öneriler paylaşıldı. Bu uygulamaların, sporcuların maç esnasında daha istikrarlı performans göstermesine katkı sağlayacağı belirtildi.

Merkez yetkililerinin değerlendirmesi:

Kayseri Sporcu Eğitim Merkezi yetkilileri, seminere katkılarından dolayı Muhammed Maruf Yıldırım'a teşekkür ederek, güreşçilere çalışmalarında başarılar diledi. Merkez, benzer eğitimlerin sporcuların gelişiminde süreklilik kazanmasının önemine değindi.

KAYSERİ SPORCU EĞİTİM MERKEZİ’NDE GÜREŞ SPORCULARINA YÖNELİK DÜZENLENEN &#039;GÜREŞTE ZİHİNSEL...

KAYSERİ SPORCU EĞİTİM MERKEZİ’NDE GÜREŞ SPORCULARINA YÖNELİK DÜZENLENEN 'GÜREŞTE ZİHİNSEL PERFORMANS' SEMİNERİNDE ODAKLANMA, STRES YÖNETİMİ VE MOTİVASYON KONULARI ELE ALINDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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