Samsun esenlik merkezleriyle sağlık turizminde marka olmayı hedefliyor

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nden esenlik ünvanı çağrısı

Uzm. Dr. Mustafa Uras, sağlık ve sağlıklı yaşam alanlarında faaliyet gösteren işletmeleri, Sağlık Bakanlığı onaylı 'esenlik merkezi' veya 'esenlik ünitesi' ünvanı almak üzere ruhsat başvurusu yapmaya çağırdı. Uras, Bakanlık tarafından yayımlanan Esenlik Hizmetleri Yönetmeliği ile tedavi amaçlı olmayan; koruyucu ve geliştirici nitelikteki hizmetlerin 'Esenlik Hizmeti' olarak tanımlandığını hatırlattı.

esenlik hizmetleri kapsamı:

Yönetmelik çerçevesinde Bakanlık, balneoterapi, beslenme hizmetleri, egzersiz ve fiziksel aktivite hizmetleri, ergoterapi, fizyoterapi, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları (GETAT), helioterapi, hidroterapi, hiperbarik ve hipobarik oksijen uygulamaları, meditasyon, peloidoterapi, podoloji, psikolojik destek, rehabilitasyon, sanat terapileri, sauna, talassoterapi, teknoterapi, tuz terapisi (haloterapi) ve uyku sağlığı hizmetleri gibi uygulamaların esenlik merkezleri ve ünitelerinde sunulmasına onay verdi. Bu düzenleme, koruyucu sağlık hizmetlerinin çeşitlenmesi ve standartlaşması açısından önemli bir çerçeve oluşturuyor.

hangi kuruluşlar başvurabilecek?

Uras, yönetmelik gereği en az 10 odalı konaklama tesisleri, engelli bakım merkezleri, yaşlı bakım merkezleri, spor kulüpleri bünyesindeki alanlar ve bağımsız binalarda faaliyet gösteren kuruluşların esenlik merkezi veya esenlik ünitesi ünvanı alabileceğini belirtti. Özellikle sağlık hizmetleri, rehabilitasyon, termal turizm ve sağlıklı yaşam alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için bu ünvanın hem prestij hem de kalite güvencesi bakımından önem taşıdığı vurgulandı.

Müdür Uras, "Bu ünvan, işletmeler için güçlü bir prestij kaynağı olacak; aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetlerinin vatandaşlara ve sağlık turistlerine daha nitelikli şekilde ulaştırıldığının Sağlık Bakanlığımız tarafından tescillendiği anlamına gelecek" ifadelerini kullandı.

başvuru süreci ve il müdürlüğünün rolü:

Yönetmelik kapsamında esenlik merkezleri ve ünitelerinin ruhsatlandırma ve denetim yetkisi Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'ne verilmiştir. Uras, şehirde esenlik hizmeti sunan veya sunmayı planlayan kamu kurumları, özel sektör yatırımcıları ve işletmelerin fiziki koşullar ve personel standartlarını tamamlayarak Müdürlüğe ruhsat başvurusunda bulunabileceklerini bildirdi. Ruhsatlandırma sürecini tamamlayan merkezlerin sayısının artmasının Samsun'un esenlik ve sağlık turizmindeki güvenilirliğini artıracağına dikkat çekildi.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, ruhsatlandırma sürecinde yatırımcı ve işletmelere rehberlik edeceklerini; detaylı bilgi almak isteyen kuruluşların Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Birimi ile irtibata geçebileceklerini duyurdu.

samsun'un potansiyeli ve beklentiler:

Uras, Samsun'un doğal ve turistik zenginliklerinin şehri esenlik hizmetlerinde bir marka adayı haline getirdiğini söyledi. Karadeniz'in incisi Samsun'un denizi, yaylaları, şifalı kaplıcaları ve olimpiyat standartlarındaki büyük spor tesisleriyle sadece tedavi edici tıp alanında değil, sağlığı koruyucu ve geliştirici esenlik hizmetlerinde de marka şehir olma potansiyeline sahip olduğu vurgulandı. Sağlık Bakanlığı onaylı ünvanların şehirdeki hizmet kalitesini ve güvenliğini tescilleyeceği, yerli ve yabancı sağlık turistlerine uluslararası standartlarda hizmet sunulmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Sonuç olarak, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nün çağrısı, hem işletmelerin standartlaşma ve prestij kazanımı hem de şehrin sağlık turizmi rekabet gücünün artırılması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

SAMSUN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN İŞLETMELERE "ESENLİK MERKEZİ" ÇAĞRISI (FOTOĞRAFLI)