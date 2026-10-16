Samsun'da 612 genç kılıççı üç gün sürecek mücadeleye başladı

Samsun ev sahipliği yapıyor

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen U10, U12 ve U14 Kılıç Federasyon Kupası, 16-18 Ekim tarihleri arasında Samsun İlkadım Okçuluk Salonu'nda başladı. Organizasyona Türkiye'nin 27 farklı şehrinden toplam 612 sporcu katılıyor; bunların 328i kadın, 284ü erkek.

Turnuva takvimi ve kategoriler:

Turnuva ilk gününde U14 erkek kılıç müsabakaları ile start aldı; öğleden sonra ise U10 erkek kılıç karşılaşmaları gerçekleştirildi. İkinci gün programında U12 kadın ve erkek kılıç müsabakaları, son gün ise U14 kadın ve U10 kadın kılıç müsabakaları yer alacak. Her yarışma gününün sonunda, müsabakaların bitiş sırasına göre ödül törenleri düzenlenecek.

Hedefler ve federasyonun bakışı:

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanvekili Ahmet Hakan Hayber, turnuvanın altyapı gelişimi açısından önemine dikkat çekti. Hayber, "Bu müsabakaların sonucunda sporcularımızın temel hedefleri nedir diye sorarsanız, sporcularımız sezonu ilk dörtte tamamlayarak federasyonumuzun düzenleyeceği altyapı, millî takımlar ve gelişim kamplarına katılmayı hedefliyor. Aynı zamanda U14 ve U12 kategorilerinde ülkemizi Avrupa müsabakalarında başarıyla temsil etmek ve bayrağımızı göndere çektirmek de temel hedefleri olacaktır" dedi.

Organizasyon üç gün boyunca farklı yaş kategorilerindeki kadın ve erkek sporculara rekabet imkânı sağlarken, performans ve sıralamalar altyapı çalışmalarına yön verecek. Günlük maç trafiği ve ödül törenleriyle devam edecek turnuva, genç eskrimciler için hem yarışma tecrübesi hem de gözlemlenme fırsatı sunuyor.

Samsun’da düzenlenen U10, U12 ve U14 Kılıç Federasyon Kupası, 27 şehirden 612 sporcunun katılımıyla başladı.