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Bodrum FK'de Sarıyer galibiyeti moral oldu: Bandırmaspor sınavına güvenle çıkılıyor

Bodrum FK teknik direktörü Burhan Eşer, Sarıyer galibiyetinin takıma özgüven kazandırdığını ve Bandırmaspor maçına bu moralle çıkacaklarını açıkladı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:59

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bodrum FK'de Sarıyer galibiyeti moral oldu: Bandırmaspor sınavına güvenle çıkılıyor

Bodrum FK'de Sarıyer galibiyeti moral oldu: Bandırmaspor sınavına güvenle çıkılıyor

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Bodrum FK, yarın saat 19.00'da Bodrum İlçe Stadı'nda Bandırmaspor ile karşılaşacak. Teknik direktör Burhan Eşer yönetiminde hazırlıklarını sürdüren Bodrum temsilcisi, taraftarı önünde 3 puan alarak ligdeki çıkışını devam ettirmeyi hedefliyor.

Eşer, Ankara Keçiörengücü karşısında alınan mağlubiyetin ardından takım içinde kapsamlı bir değerlendirme yaptıklarını ve Sarıyer maçında gereken tepkinin gösterildiğini söyledi. "Sarıyer maçındaki öz güvenimiz Bandırmaspor maçına yansıyacaktır" diyen Eşer, takımın yeni kurulduğunu ve potansiyelli oyunculara sahip olduğunu vurguladı.

hazırlıklar ve hedefler:

Teknik ekip, Sarıyer deplasmanında alınan galibiyeti hem oyun hem de skor açısından olumlu buluyor ve bu havayı iç sahaya taşımayı amaçlıyor. Eşer, iç sahada taraftar desteğinin yaratacağı atmosferin oyuncuların motivasyonunu artırdığına dikkat çekti ve tribünlerin dolmasının takım performansına olumlu yansıyacağını belirtti. Yönetim, takım ve taraftarların bir araya gelerek süreci aşması gerektiğini söyleyen teknik direktör, kulüp çatısı altında birlik çağrısında bulundu.

sakatlıklar ve kadro durumu:

Sakatlıklarla ilgili de bilgi veren Eşer, Fernando'nun kasındaki küçük yırtık nedeniyle yaklaşık 2-3 hafta forma giyemeyeceğini açıkladı. Diego'nun iyileştiğini, Kenan'ın sakatlığının sürdüğünü kaydeden Eşer, ayrıca Ali Aytemur'un ağrıları nedeniyle Bandırmaspor karşılaşmasında yer alamayacağını belirtti. Celal ve Ahmet'in de sakatlıklarının devam ettiği bildirildi.

Eşer, eksik oyuncuların yerine görev alacak futbolcuların ellerinden gelen mücadeleyi ortaya koyacağını ifade etti ve iç sahada alınacak bir galibiyetin takımın ligdeki ivmesini güçlendireceğini sözlerine ekledi.

BODRUM FK’DA GÖZLER BANDIRMASPOR MAÇINDA

BODRUM FK’DA GÖZLER BANDIRMASPOR MAÇINDA

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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