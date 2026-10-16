Samsunspor'da Bjelica dönemi moral buldu

Samsunspor'da antrenmanlarda yükselen moral

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Nenad Bjelica yönetiminde sürdüren Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'ndeki idmanda dikkat çeken bir moral yükselişi sergiledi.

Antrenmanın içeriği:

İdman, ısınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başladı. Program; top çalma ve 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti, antrenman orta ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Teknik ekip, çalışmanın farklı etaplarında oyuncularla yoğun iletişim kurdu.

Takım ruhu ve hazırlık süreci:

Ligde üst üste çıktığı 5 maçı da kaybeden kırmızı-beyazlılarda futbolcuların antrenmandaki neşeli halleri objektiflere yansıdı. Oyuncular, yaptıkları olumlu hareketlerin ardından birbirlerini tebrik ederken zaman zaman teknik heyet de bu anlara katıldı. Samsunspor, yarın gerçekleştireceği son antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

KASIMPAŞA MAÇINA YENİ TEKNİK DİREKTÖR NENAD BJELİCA İLE HAZIRLANAN SAMSUNSPOR’DA FUTBOLCULARIN ANTRENMANDAKİ NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ.