Dolar 49,5134 +0,09%
Euro 55,8087 +0,50%
Bist 11.686,33 -3,18%
Altın Gram 6.678,94 +0,61%
EUR/USD 1,1263 +0,37%
Brent Petrol 106,14 +0,21%
--°

Samsunspor'da Bjelica dönemi moral buldu

Kasımpaşa maçına hazırlanan Samsunspor'da, Nenad Bjelica yönetimindeki idmanlarda futbolcuların neşesi ve morallerin yükselmesi dikkat çekti.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:36

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Samsunspor'da Bjelica dönemi moral buldu

Samsunspor'da antrenmanlarda yükselen moral

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 18 Ekim Pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçının hazırlıklarını Nenad Bjelica yönetiminde sürdüren Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'ndeki idmanda dikkat çeken bir moral yükselişi sergiledi.

Antrenmanın içeriği:

İdman, ısınma hareketleri ve koşu çalışmasıyla başladı. Program; top çalma ve 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti, antrenman orta ve şut çalışmalarıyla sona erdi. Teknik ekip, çalışmanın farklı etaplarında oyuncularla yoğun iletişim kurdu.

Takım ruhu ve hazırlık süreci:

Ligde üst üste çıktığı 5 maçı da kaybeden kırmızı-beyazlılarda futbolcuların antrenmandaki neşeli halleri objektiflere yansıdı. Oyuncular, yaptıkları olumlu hareketlerin ardından birbirlerini tebrik ederken zaman zaman teknik heyet de bu anlara katıldı. Samsunspor, yarın gerçekleştireceği son antrenmanla Kasımpaşa maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

KASIMPAŞA MAÇINA YENİ TEKNİK DİREKTÖR NENAD BJELİCA İLE HAZIRLANAN SAMSUNSPOR’DA FUTBOLCULARIN...

KASIMPAŞA MAÇINA YENİ TEKNİK DİREKTÖR NENAD BJELİCA İLE HAZIRLANAN SAMSUNSPOR’DA FUTBOLCULARIN ANTRENMANDAKİ NEŞELİ HALLERİ DİKKAT ÇEKTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bodrum FK'de Sarıyer galibiyeti moral oldu: Bandırmaspor sınavına güvenle çıkılı...
images

Samsun'da 612 genç kılıççı üç gün sürecek mücadeleye başladı
images

Kayseri'de güreşçilerin odağını güçlendiren zihinsel performans semineri
images

Kayserili sporculardan Bolu kampında uluslararası hedef

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Posof'ta kısa süren dolu yaşamı kilitledi

Öncelik yollar ve raylar: Mersin'in ulaşım projeleri takipte

Tramvayda sahte çocuk fotoğrafıyla para toplayan kişi yakalandı

Tavuk eti nefes borusuna kaçan bebek sedyede müdahale ile hayata döndü

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı