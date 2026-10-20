Dolar 49,5738 +0,03%
Euro 55,6699 +0,15%
Bist 11.615,86 +1,62%
Altın Gram 6.592,89 -0,57%
EUR/USD 1,1225 +0,07%
Brent Petrol 110,76 +1,10%
--°

Müzakere arayüzü: BM ofisinde Erhürman ve Hristodulidis bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum lider Nikos Hristodulidis, Kıbrıs meselesi için BM İyi Niyet Misyonu'nda görüştü; görüşme 11.16-12.50 sürdü.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 13:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Elif Demir

Müzakere arayüzü: BM ofisinde Erhürman ve Hristodulidis bir araya geldi

müzakere çerçevesi:

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs meselesine ilişkin temaslar kapsamında bugün BM İyi Niyet Misyonu ofisinde bir araya geldi.

süre ve ayrıntılar:

Baş başa başlayan görüşme saat 11.16'da başladı ve 12.50'de sona erdi; ikili görüşmenin toplam süresi 1 saat 34 dakika olarak kaydedildi.

açıklama bekleniyor:

Görüşmede ele alınan konulara ve taraflar arasında herhangi bir uzlaşıya varılıp varılmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Taraflardan veya Birleşmiş Milletler'den gelecek açıklamalar takip ediliyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum lider Nikos Hristodulidis, Kıbrıs meselesine ilişkin...

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum lider Nikos Hristodulidis, Kıbrıs meselesine ilişkin temaslar kapsamında bugün BM İyi Niyet Misyon Ofisi’nde görüştü.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sahada hizmet ve çözüm odaklı yönetim: Besim Dutlulu muhtarlarla buluştu
images

Bişkek görüşmesinde net duruş: KKTC haklarından vazgeçmeyecek
images

Bişkek'te sona eren TÜRKPA 15. genel kurulunda yapay zekâ odağıyla iş birliğine...
images

Erdoğan başkanlığında MKYK toplantısı: yerel yönetimler sunumu ve TBMM gündemi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sahada hizmet ve çözüm odaklı yönetim: Besim Dutlulu muhtarlarla buluştu

Menteşe'de ışık ihlali iddiası: avm çıkışında motokuryeyle çarpışma

Pursaklar'da muhtarlarla yerel gündem masaya yatırıldı

İlkadım'da birlikte içen iki kişinin kavgasında tabanca ve 5 fişek ele geçirildi

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi