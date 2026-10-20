Müzakere arayüzü: BM ofisinde Erhürman ve Hristodulidis bir araya geldi

müzakere çerçevesi:

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, Kıbrıs meselesine ilişkin temaslar kapsamında bugün BM İyi Niyet Misyonu ofisinde bir araya geldi.

süre ve ayrıntılar:

Baş başa başlayan görüşme saat 11.16'da başladı ve 12.50'de sona erdi; ikili görüşmenin toplam süresi 1 saat 34 dakika olarak kaydedildi.

açıklama bekleniyor:

Görüşmede ele alınan konulara ve taraflar arasında herhangi bir uzlaşıya varılıp varılmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Taraflardan veya Birleşmiş Milletler'den gelecek açıklamalar takip ediliyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum lider Nikos Hristodulidis, Kıbrıs meselesine ilişkin temaslar kapsamında bugün BM İyi Niyet Misyon Ofisi’nde görüştü.