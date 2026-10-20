Kastamonu'da ahırda yapılan 2 saatlik operasyonla armut yutan gebe inek kurtarıldı

olay ve ilk müdahale:

Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı Camili köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan Şerife Oral'a ait 5,5 aylık gebe simental ırkı inekte, yol kenarında bulduğu armudu yutması üzerine solunum ve beslenme sorunu ortaya çıktı. Sahibinin üç kez eliyle boğazına kadar sokup çıkarmaya çalışmasına rağmen armut çıkarılamadı.

Durumu fark eden aile, veteriner hekim Birol Yürük'ü aradı. Yürük, yaptığı ilk muayenede işkembede aşırı gaz birikimi tespit etti ve acil olarak gazı boşalttı. Ardından yemek borusuna sokulan sonda ile cismin türünü belirledi; bölgedede bilinen deşli armudu olduğu saptandı. Yapılan değerlendirmede hayvanın yaşama şansının yaklaşık yüzde 10 olduğu bildirildi.

ameliyat süreci ve zorluklar:

Hayvan sahibi operasyon teklifini kabul edince veteriner hekim, ahır koşullarında ameliyata başladı. Operasyon toplamda yaklaşık 2 saat sürdü; müdahalenin sezaryen süresinden daha uzun olmasının nedeni operasyon bölgesinin anatomik açıdan riskli olması ve arterya jugularis, venojugularis ve nervus vagus gibi damar ve sinir dallarının bulunmasıydı.

Ameliyat sırasında sondayla cismin işkembeye indirilememesi üzerine cerrahi çıkarma gerçekleştirildi. Müdahale, sakin ve kademe kademe, kafa lambası yardımıyla yapıldı. Yürük, işlemi ahır şartlarında ameliyathane ortamı olmadan başarıyla tamamladıklarını belirtti.

son durum ve uyarılar:

Operasyonun üzerinden 10 gün geçtikten sonra inek hem kendisi hem de karnındaki buzağı için iyi durumda. Veteriner Yürük, operasyondan sonra hayvanın yemeye, içmeye ve geviş getirmeye başladığını, şu anki durumunun gayet sağlıklı olduğunu söyledi. Sahibinin aktardığına göre inek iyileşme sürecinde iştahını koruyor; ancak yara tam iyileşene kadar beslemesi kısıtlanıyor ve veteriner gözetiminde normal diyetine dönecek.

Yürük, bu vakayı literatüre girebilecek nitelikte bir operasyon olarak nitelendirerek, benzer büyüklükte bir cismin yemek borusundan çıkarılmasının kolay olmadığını vurguladı. Ayrıca mevsim itibarıyla elma, armut, ayva ve pancar gibi ürünlerin bol olduğuna dikkat çekerek yetiştiricileri hayvanlarını gözetim altında tutmaları konusunda uyardı.

Hayvan sahibi Engin Oral, veterinerin hem inek hem de buzağı için hayat kurtarıcı müdahalede bulunduğunu ifade etti: "Hem ineğimizi hem de karnındaki ufak yavrumuzu bize kazandırdı." Şerife Oral ise armudun yol kenarından kaptığını, veteriner gelene kadar elleriyle çıkarmaya çalıştıklarını ve sonucun iyi bitmesine şükrettiklerini aktardı.

KASTAMONU'NUN KÜRE İLÇESİNDE YEMEK BORUSUNA ARMUT KAÇAN GEBE İNEK, 2 SAAT SÜREN AMELİYATLA KURTARILDI.