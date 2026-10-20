Çal'da muhtarlara teşekkür belgeleri takdim edildi

programda muhtarlar bir araya geldi:

Denizli’nin Çal ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen programda, ilçede görev yapan muhtarlar bir araya geldi. Etkinlikte mahallelerin ihtiyaçlarının tespiti, vatandaş taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesi ve yerel hizmetlerin koordinasyonunda görev yapan muhtarlara teşekkür belgesi takdim edildi.

Muhtarların yerel yönetimler ile vatandaş arasında kurduğu bağın önemine vurgu yapılan buluşmada, katılımcılar hem mevcut çalışmaları değerlendirdi hem de öncelikli ihtiyaçların takibi için görüş alışverişinde bulundu.

başkanın teşekkür mesajı:

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, muhtarlara hitaben, 'Çal’ımız için dayanışma içinde çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz' ifadelerini kullandı. Başkan Hakan ayrıca muhtarların mahallelerine sundukları hizmetlere teşekkür ederek birlik ve iş birliğinin sürdürüleceğini belirtti.

Programda, muhtarların özverili çalışmaları için verilen belgelerle birlikte ilçede ortak hareket etme kararlılığı bir kez daha ifade edildi. Başkan Hakan son olarak, 'Mahallelerimize ve hemşehrilerimize sundukları özverili hizmetler için tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Çal’ımız için dayanışma ve iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü gönülden kutluyorum' dedi.

DENİZLİ'NİN ÇAL İLÇESİNDE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENEN PROGRAMDA, BELEDİYE BAŞKANI AHMET HAKAN, İLÇEDE GÖREV YAPAN MUHTARLARA ÖZVERİLİ ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM ETTİ. BAŞKAN HAKAN, "ÇAL'IMIZ İÇİN DAYANIŞMA İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ. ÇALIŞMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ" DEDİ.