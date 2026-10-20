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DMM'den uyarı: Avrupa çöpünü Türkiye'ye dökme iddiaları ağır manipülasyon

DMM, 'Avrupa çöpünü Türkiye’ye döküyor' iddialarını ağır manipülasyon olarak nitelendirdi; yalnızca temiz, ayrıştırılmış atık ithaline izin veriliyor.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 20:20

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EDİTÖR: Merve Çelik

DMM'den uyarı: Avrupa çöpünü Türkiye'ye dökme iddiaları ağır manipülasyon

DMM'den resmi açıklama:

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında dolaşan 'Avrupa çöpünü Türkiye’ye döküyor' yönündeki paylaşımlara ilişkin resmi bir açıklama yaptı. Kurum, söz konusu paylaşımların gerçekleri çarpıtan ağır bir manipülasyon olduğunu bildirdi.

Ne söylendi:

Açıklamada, Türkiye'ye bertaraf amaçlı atık, tehlikeli madde veya geri dönüştürülemeyen çöpün kesinlikle yasak olduğu vurgulandı. Ülkemize yalnızca sanayide ham madde olarak kullanılmak üzere temiz, kaynağında ayrıştırılmış atıkların lisanslı tesislerde işlenmek üzere ithalatına izin verildiği ifade edildi.

Uygulama ve denetimler:

DMM, standartlara uygun olmayan hiçbir sevkiyatın ülkeye girişine izin verilmediğini ve bu tür yüklerin geldiği ülkeye derhal iadesinin sağlandığını aktardı. Kabul edilen yüklerin gümrük noktasından tesise ulaşana kadar takip sistemleriyle anlık olarak izlendiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca çevre mevzuatına aykırı hareket eden tesis ve odaklara karşı sıfır tolerans ilkesiyle denetimlerin sürdüğü vurgulandı. Kurum, iddiaların özellikle ülkenin ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi öncesinde gündeme taşınmasının kötü niyetli bir algı çalışması olduğunu belirtti.

DMM, kamuoyuna bu tür asılsız ve yanıltıcı içeriklere itibar edilmemesini; yalnızca yetkili kurum ve makamların resmi açıklamalarının esas alınmasını rica etti ve Sıfır Atık Hareketi ile ülkemizin çevre politikalarına öncülük ettiğini hatırlattı.

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ (DMM) TARAFINDAN, BAZI BASIN YAYIN ORGANLARINDA VE SOSYAL MEDYA...

DEZENFORMASYONLA MÜCADELE MERKEZİ (DMM) TARAFINDAN, BAZI BASIN YAYIN ORGANLARINDA VE SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA YER ALAN "AVRUPA ÇÖPÜNÜ TÜRKİYE’YE DÖKÜYOR" YÖNÜNDEKİ PAYLAŞIMLARA İLİŞKİN, "GERÇEKLERİ ÇARPITAN AĞIR BİR MANİPÜLASYON İÇERMEKTEDİR" DENİLDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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