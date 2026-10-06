BŞEÜ, TEKNOFEST’te yenilikçi proje ve araştırma ekosistemini sergiledi

BŞEÜ, TEKNOFEST 2026'da teknoloji vizyonunu tanıttı

Şanlıurfa GAP Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST 2026 kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), festival alanında açtığı stantla akademik çalışmaları, yenilikçi projeleri ve teknoloji alanındaki faaliyetlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Etkinlik, teknoloji meraklılarını, araştırmacıları, girişimcileri ve sektör temsilcilerini bir araya getiren önemli bir platform olarak öne çıktı.

BŞEÜ'nün stant sunumu ve içerikleri:

Üniversitenin standında proje ekosistemi, araştırma kapasitesi ve yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ziyaretçilere sunulan içerikler arasında öğrencilerin proje geliştirme süreçleri, Ar-Ge faaliyetleri ve teknolojik prototipler yer aldı. Stand, BŞEÜ'nün akademik birikimini pratik teknoloji uygulamalarına dönüştürme çabasını görünür kıldı.

yönetim ve konuk ziyaretleri:

Standı YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın de ziyaret ederek üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Festivale Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Levent Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu ve üniversite personeli katıldı.

Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, etkinliğin üniversitelerin bilimsel çalışmalarını geniş kitlelerle buluşturması bakımından önemine dikkat çekerek, "Üniversitemizin bilimsel bilgi birikimini yenilikçi fikir ve teknolojilere dönüştürerek öğrencilerimizin ve araştırmacılarımızın proje geliştirme süreçlerini destekliyoruz. Bilim ve teknoloji alanında ülkemizin hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Festival katılımı, BŞEÜ için hem görünürlük hem de iş birliği fırsatları yarattı; üniversitenin teknoloji vizyonu, ziyaretçilere aktarılan somut örnekler ve yetkin personel aracılığıyla güçlendirildi. Bu tür etkinlikler, akademi ile sanayi arasındaki köprünün kuvvetlenmesine ve genç araştırmacıların projelerinin daha geniş paydaşlarla buluşmasına hizmet ediyor.

BŞEÜ, TEKNOFEST’TE TEKNOLOJİ VİZYONUNU TANITTI