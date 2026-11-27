Kadının sesi akademik ortamda bir araya geldi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Topluluğu tarafından Prof. Dr. Kenan Demirel Konferans Salonu'nda düzenlenen "Kadının Sesi, Toplumun Geleceği" adlı konferans, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirildi. Program, Ekonomi Topluluğu Başkanı Muhammed Ali Yıldırım'ın açılış konuşmasıyla başladı ve Dr. Öğr. Üyesi Mihrican Zorlu Günok danışmanlığında, Ekonomi Topluluğu Başkan Yardımcısı Eda Nur Uğurlu sunuculuğunda yürütüldü.

Program ve konuşmacılar:

Konferansta alanında uzman dört kadın konuşmacı, farklı disiplinlerin bakış açılarıyla katılımcılara seslendi. Van Teknokent Müdürü Yasemin Yetkin "Teknoloji ve Ekonomide Kadının Rolü" sunumunda kadınların iş gücünde ve teknoloji alanında daha görünür ve etkin olmasının önemini vurguladı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nden sosyolog Canan Demirkıran, "Toplumsal Dönüşüm ve Şiddetin Önlenmesi" başlıklı konuşmasında eğitim, farkındalık ve toplumsal sorumluluk mekanizmalarının şiddetin önlenmesindeki rolünü ele aldı.

Van Barosu Kadın Hizmetleri Birimi'nden avukat Medine Turantaylak "Kadın Hakları, 6284 Sayılı Kanun ve Hukuki Koruma" başlığında kadınların yararlanabileceği hukuki yolları ve koruma mekanizmalarını anlattı. Uzman klinik psikolog Türkan Güner ise "Şiddetin Görünmeyen Yüzü" sunumunda psikolojik şiddet, duygusal baskı ve çoğu zaman fark edilmeyen zararların tespitine dikkat çekti.

Öne çıkan vurgular ve sonuç mesajı:

Konferansta ortak vurgu, kadına yönelik şiddetin sadece bireysel bir olay olmaktan öte, toplumsal, ekonomik, psikolojik ve hukuki boyutlarıyla ele alınması gerektiği yönündeydi. Katılımcılar, mücadelenin belirli günlerle sınırlı kalmayıp eğitim, politika ve uygulamada süreklilik arz etmesi gerektiğini belirtti.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ekonomi Topluluğu, farklı disiplinlerden gelen uzman katkılarıyla düzenlenen etkinlikte, şiddetle mücadelenin ortak sorumluluk olduğunu ve toplumun her alanında sürdürülmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (YYÜ) İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİNDEN DR. ÖĞR. ÜYESİ MİHRİCAN ZORLU GÜNOK DANIŞMANLIĞINDA "KADININ SESİ, TOPLUMUN GELECEĞİ" KONFERANSI DÜZENLENDİ.