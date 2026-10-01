BŞEÜ'den sağlık yönetimine HBYS ile dijital staj fırsatı

BŞEÜ'de HBYS ile uygulamalı dijital eğitim

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ), öğrencilerin mesleki gelişimini desteklemek ve uygulamalı eğitim imkânlarını artırmak amacıyla Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS)'ni üniversite eğitim altyapısına kazandırdı. Rektörlüğün girişimleri sonucunda bedelsiz olarak kullanıma sunulan sistem, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü öğrencilerinin erişimine açıldı.

amaç ve beklenen kazanımlar:

Sistemle öğrencilerin sağlık kurumlarında kullanılan bilgi yönetim süreçlerini teorinin ötesinde uygulamalı şekilde deneyimlemeleri hedefleniyor. Sağlık hizmetlerinde dijital teknolojilerin yaygınlaşması dikkate alındığında, sağlık kurumlarının yönetim süreçlerine hâkim, teknolojiyi etkin kullanabilen ve uygulama deneyimine sahip insan kaynağı yetiştirilmesi önem taşıyor. Eğitim amaçlı kullanılan HBYS ile öğrencilerin dijital sağlık uygulamalarına ilişkin bilgi ve becerileri güçlendirilecek, iş hayatına daha hazır mezunlar verilmesi amaçlanıyor.

uygulama ve erişim:

Eğitim ortamında erişime açılan sistem üzerinden öğrenciler, hasta bilgi yönetimi, kayıt süreçleri ve kurum içi iletişim akışlarına ilişkin temel uygulamaları görüp pratik yapabilecek. Bu sayede öğrenilen teorik bilgi, gerçekçi dijital senaryolarla pekiştirilecek ve öğrencilerin mesleki yetkinlikleri artırılacak. Sistemin eğitim amaçlı kullanımı, üniversitenin uygulamalı eğitim altyapısını güçlendirme yönündeki adımlarının bir parçası olarak sunuluyor.

Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı konuyla ilgili şunları söyledi: "Öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca edindikleri teorik bilgileri uygulama deneyimiyle pekiştirmelerini önemsiyoruz. Sağlık sektöründe dijital teknolojilerin kullanımının giderek yaygınlaştığı bir dönemde, öğrencilerimizin bu sistemleri eğitim ortamında tanımaları ve deneyimlemeleri, mesleki gelişimleri açısından önemli bir kazanım sağlayacaktır. Üniversitemiz olarak öğrencilerimizi değişen çalışma hayatının gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatmaya, eğitim altyapımızı geliştirmeye ve uygulamalı eğitim imkânlarını artırmaya devam edeceğiz".

BŞEÜ’DE SAĞLIK EĞİTİMİNDE DİJİTAL DÖNEM BŞEÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ZAFER ASIM KAPLANCIKLI