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BTSO'dan birlik çağrısı: Bursaspor'un yükselişine birlikte tanıklık edelim

Özer Matlı, Pendikspor'u 2-0 yenen Bursaspor'u kutladı; şehir ve taraftar desteğinin Süper Lig yolculuğunda belirleyici olduğunu ve birlikte tanıklık edeceklerini vurguladı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

BTSO'dan birlik çağrısı: Bursaspor'un yükselişine birlikte tanıklık edelim

Bursaspor'un galibiyeti ve BTSO'nun tebriki:

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı Özer Matlı, Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Bursaspor'u maçın hemen ardından kutladı. Matlı, takımın ortaya koyduğu oyun ile alınan galibiyetin, kulübün Süper Lig hedefi doğrultusunda önemli bir adım olduğunu belirtti.

Matlı, takımın performansına ve organizasyonuna dikkat çekerek, kamuoyuna ve iş dünyasına birlik çağrısı yaptı. 2-0'lık skorun sadece üç puan değil, aynı zamanda moral ve inanç tazelediğini söyledi.

taraftar desteğinin önemi ve şehir vurgusu:

Konuşmasında tribünleri de unutmayan Matlı, 90 dakika boyunca takıma destek veren taraftarlara özel teşekkür iletti. Matlı'nın sözleri şu şekilde kaydedildi: "Muhteşem bir oyun, harika bir galibiyet. Bu akşam Pendikspor’u 2-0 mağlup ederek Süper Lig yolculuğunu emin adımlarla sürdüren Bursaspor’umuzu yürekten kutluyor, 90 dakika boyunca coşkuyla destek veren büyük taraftarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Bu şehir bu inancı taşıdığı sürece Bursaspor’un yükselişine hep birlikte tanıklık etmeye devam edeceğiz."

Bu açıklama, kent ve kulüp arasındaki bağın güçlendirilmesi gerektiği mesajını yeniden teyit etti. Matlı, iş dünyası temsilcileri ve yerel paydaşların desteğinin, sportif hedeflerin gerçekleştirilmesinde etkili olacağını ifade etti.

Sonuç olarak BTSO başkanının mesajı, saha içi başarıların yanında toplumsal dayanışma ve ortak inancın önemini vurgulayan bir çağrı niteliği taşıdı. Süper Lig hedefi için hem saha performansı hem de tribün desteğinin eşgüdümlü sürdürülmesi gerektiği öne çıktı.

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) BAŞKANI ÖZER MATLI

BURSA TİCARET VE SANAYİ ODASI (BTSO) BAŞKANI ÖZER MATLI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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