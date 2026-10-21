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Buca Onat Tüneli'nde uzlaşıyla ilerleyen yıkım süreci

Buca Onat Tüneli etki alanındaki 108 riskli yapıdan 55'iyle uzlaşı sağlandı, 26'sı güvenle yıkıldı; proje trafiği hafifletip ulaşımı 10 dakikaya indirecek.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:18

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EDİTÖR: Emre Koç

Buca Onat Tüneli'nde uzlaşıyla ilerleyen yıkım süreci

uzlaşı ve yıkım süreci:

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Buca Onat Tüneli çalışmaları, proje etki alanındaki riskli yapıların elden geçirilmesiyle hız kazanıyor. Konak ilçesinin Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe ve Millet mahallelerinde yapılan incelemeler sonucunda 108 yapı can ve mal güvenliği açısından risk taşıyor olarak belirlendi. Bu yapılardan 55'i için hak sahipleriyle uzlaşı sağlandı; uzlaşılar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kıymet Takdir Komisyonu tarafından belirlenen bedeller üzerinden satın alma veya kat karşılığı devretme seçenekleriyle gerçekleştirildi.

Uzlaşı sağlanan yapılardan 26'sı, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra yıkıldı. Yıkım kararları ve uygulamalar, hem bölge halkının talepleri hem de teknik değerlendirmelerin sonuçlarına göre adım adım hayata geçiriliyor.

teknik inceleme ve ölçümler:

Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, ilgili daire başkanlıklarından görevlendirilen teknik personel bölgede düzenli çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tehlikeli Yapı Değerlendirme Komisyonu ekipleri bölgede haftalık gözlemsel incelemeler yaparken, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından zemindeki hareketlerin ve yapıların yatay ile düşey yer değiştirmelerinin saptanması amacıyla aletsel ölçümler gerçekleştiriliyor.

Gözlemsel incelemeler ve aletsel ölçümlerden elde edilen veriler doğrultusunda alınan bulgular, yetkili birimlerce değerlendirilip gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasına zemin hazırlıyor. Bu süreç, olası risklerin erken tespiti ve müdahalesi açısından önem taşıyor; riskli yapıların tespit edilmesi halinde yıkım işlemleri planlı şekilde uygulamaya konuluyor.

ulaşım hedefleri ve projenin ayrıntıları:

Buca Onat Tüneli tamamlandığında projenin kent trafiğine somut katkısı olması hedefleniyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova arasındaki ulaşım süresinin 10 dakikaya düşmesini amaçlıyor. Proje, transit geçiş imkânı sağlayarak kent içi ulaşımda rahatlama hedefliyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen güzergâh, Konak Tüneli'nden başlayıp otogar viyadüklerinde son bulacak şekilde planlandı. Konak Tüneli ve Homeros Bulvarı üzerinden Buca Onat Tüneli'ne bağlanarak otogar ve Bornova'ya erişim süresi kısalacak. Projenin tüm ulaşım hattı yaklaşık 14 kilometre olan güzergâhı 8,3 kilometre'ye düşürecek; Buca Onat Tüneli ise 2,5 kilometre uzunluğunda, 7,5 metre yüksekliğinde ve 10,6 metre genişliğinde olacak.

Tünel kazılarının tamamlandığı bölümlerde nihai kaplama çalışmaları sürerken, son etap bağlantı yolunun yapımı için hazırlıklar devam ediyor. Projenin bir sonraki aşamaları, hem yapı güvenliği tedbirlerinin yaygınlaştırılması hem de ulaşım hedeflerine yönelik bağlantıların tamamlanması ekseninde ilerleyecek.

TÜRKİYE’NİN BELEDİYE KAYNAKLARIYLA YAPILAN EN UZUN KARAYOLU TÜNELİ OLMASI HEDEFLENEN BUCA ONAT...

TÜRKİYE’NİN BELEDİYE KAYNAKLARIYLA YAPILAN EN UZUN KARAYOLU TÜNELİ OLMASI HEDEFLENEN BUCA ONAT TÜNELİ’NİN YAPIM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, ETKİLEŞİM ALANINDA BULUNAN VE RİSK TAŞIDIĞI BELİRLENEN 108 YAPIDAN 55’İ İÇİN HAK SAHİPLERİYLE UZLAŞI SAĞLANDI, 26 YAPI GÜVENLİ ŞEKİLDE YIKILDI.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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