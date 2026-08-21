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Buca'da mobilyacıların gölgesinde yine çöplük yangını

Buca'daki mobilya sanayi bölgesinde çöplüğe dönüşen boş arazi sabah yangınıyla yeniden tehlike yarattı; esnaf duman, sinek ve çöplerin çözülmesini istiyor.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:59

GÜNCELLEME: 21 Ağustos 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Buca'da mobilyacıların gölgesinde yine çöplük yangını

Buca'da mobilyacıların gölgesinde yine çöplük yangını

Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'nde, mobilyacı esnafının yoğun olduğu sanayi bölgesinde bulunan boş arazi sabah saatlerinde çöplüğe dönüşen alanda yeniden alev aldı. Yangının henüz bilinmeyen bir sebepten çıktığı belirtildi; çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip yönlendirildi.

müdahale ve dumanın etkisi:

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale etti. Çıkan yoğun duman geniş bir alanda hissedildi ve çevredeki esnaf ile vatandaşlarda rahatsızlığa yol açtı. Bölge halkı yangının sık sık tekrarlandığını ve bunun günlük çalışma düzenini olumsuz etkilediğini vurguladı.

esnafın tepkisi:

Beş yıldır bölgede esnaflık yaptığını söyleyen Ahmet Zerzur, "Dumanları biz çekiyoruz. Çöplerden dolayı sinekler oluyor. Müşteriler de rahatsız oluyor. Buraya çözüm bulmaları gerekiyor ama yapmıyorlar. Yollar Hindistan’a benziyor. Durum çok felaket" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Çayır ise alanın sürekli yangın çıkardığını belirterek, "Esnaf için de çevre sakinleri için de sıkıntılı bir durum. Bir türlü çözüm bulunamıyor. Çevreye de zararı var çünkü yoğun bir şekilde duman çıkıyor. Yollar çöp içinde. Çöpler her yere dağılmış. İzmir’e yakışmıyor. Metropol kent olarak biraz daha dikkatli olunsa daha iyi olur" dedi.

Esnafın şikâyetleri, bölgedeki tekrar eden yangınların hem sağlık hem de ticari faaliyetler üzerinde yarattığı olumsuz etkiye dikkat çekiyor. Yetkililerin ve ilgili kurumların kalıcı bir çözüm geliştirmesi beklentisi sürüyor.

İZMİR&#039;İN BUCA İLÇESİNDE MOBİLYACI ESNAFININ YOĞUN OLARAK BULUNDUĞU SANAYİ BÖLGESİNDE ÇÖPLÜĞE...

İZMİR'İN BUCA İLÇESİNDE MOBİLYACI ESNAFININ YOĞUN OLARAK BULUNDUĞU SANAYİ BÖLGESİNDE ÇÖPLÜĞE DÖNÜŞEN BOŞ ARAZİ YİNE ALEVLERE TESLİM OLDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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