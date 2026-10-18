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Bucak'ta 6. kattan düşen 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Burdur'un Bucak ilçesinde 6. kattaki terastan düşen 19 yaşındaki Muhammet Çağrı Çiçen, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi; 5 arkadaşı gözaltına alındı.

GİRİŞ: 18 Ekim 2026 - 12:14

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bucak'ta 6. kattan düşen 19 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Olayın ayrıntıları:

Burdur'un Bucak ilçesi Oğuzhan Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, Muhammet Çağrı Çiçen (19) henüz belirlenemeyen bir nedenle binanın 6'ncı katındaki terasa düştü. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından genç, ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede doktorların müdahalelerine rağmen Çiçen hayatını kaybetti.

İlk müdahale ve nakil:

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan müdahale sonrasında gerekli tıbbi işlem ve nakil gerçekleştirildi. Yaralanmanın niteliği ve düşüşün nedeni hakkında henüz kesin bir tespit yapılmadı.

Soruşturma sürüyor:

Olay sırasında gençle birlikte bulunan 5 arkadaş ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Polis ekipleri, olayın oluş şeklini aydınlatmak için tahkikatı sürdürüyor; olay yerinde ve hastanede yürütülen incelemeler devam ediyor.

İLK MÜDAHALESİ OLAY YERİNDE YAPILAN GENÇ, AMBULANSLA BUCAK DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI

İLK MÜDAHALESİ OLAY YERİNDE YAPILAN GENÇ, AMBULANSLA BUCAK DEVLET HASTANESİNE KALDIRILDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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