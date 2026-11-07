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Bucak'ta kanala düşen otomobilde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi

Burdur'un Bucak ilçesinde Antalya-Burdur yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili kanala düştü; sürücü ehliyetsiz, bir kişi ağır yaralı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:39

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Bucak'ta kanala düşen otomobilde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi

Bucak'ta gece saatlerinde otomobil kanala düştü

Kaza, Fatih Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde, Antalya-Burdur karayolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki sürücü Muhammed K. idaresindeki 07 ZN 470 plakalı otomobil, Belediye Kademe karşısına geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kanala düştü. Araçta yolcu olarak bulunan Abbas K. (38) de yaralandı.

Kaza anı ve ilk müdahale:

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araç içinden çıkarılan yaralılara sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesine götürüldü.

Yaralıların durumu ve soruşturma:

Yapılan kontrollerde sürücü Muhammed K.'nin ehliyetinin olmadığı belirlendi. Yetkililer, sürücünün durumunun ağır olduğunu ve hayati tehlikesi bulunduğunu bildirdi. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

BURDUR’UN BUCAK İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN KANALA DÜŞMESİ...

BURDUR’UN BUCAK İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİLİN KANALA DÜŞMESİ SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1'İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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