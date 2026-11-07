Düzce'de arıtma yatırımıyla yağışta su bulanıklığına son verilecek

Düzce belediye meclisinde içme suyu yatırımları gündemde

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kasım ayı 2. Birleşiminde yaptığı konuşmada son dönemde yağışların yol açtığı içme suyu bulanıklığına ve bu sorunun kökten çözüme kavuşturulmasına ilişkin kapsamlı bir değerlendirme paylaştı. Özlü, altyapı ve üstyapı projelerini birbirini tamamlayan bir perspektifle yürüttüklerini belirtti.

Yeni arıtma tesisi ve şebeke yenileme çalışmaları:

Başkan Özlü, Düzce’nin bütün içme suyu şebekesinin yenilendiğini ve bu şebekeye temiz su sağlayacak yeni arıtma tesisinde önemli bir mesafe kat edildiğini açıkladı. Açıklamada, tesisin yılsonuna kadar tamamlanması planlandığı; ardından ilk 2-3 ay deneme işletmesi yapılacağı ve daha sonra tesisin yapan firma tarafından 1 yıl süreyle işletileceği ifade edildi.

Özlü, mevcut sistemle yeni tesisin entegre edileceğini, eski arıtmanın kapatılmayacağını ve arıtılan suyun ikinci aşamada yeniden temizleneceğini belirterek bunun olası bulanıklık sorunlarını önlemeye yönelik alınmış bir tedbir olduğunu vurguladı. Bu uygulamanın belediyeye ilave maliyet getirmeyeceği ifade edildi.

Yağışlarda su kalitesi ve Devlet Su İşleri ile yapılan protokol:

Konuşmasında yağışlarla birlikte arıtma tesisine gelen suyun zaman zaman çamurlu olduğunu söyleyen Özlü, personelin özel gayret gösterdiğini ve kısa süreli bulanıklık yaşanabileceğini kaydetti. Başkan, "Önümüzdeki mart ayından itibaren yağmur yağdığında kesinlikle sularımızda bir sıkıntı olmayacak" sözüyle projenin hedef tarihini paylaştı.

Özlü ayrıca, nüfusu 50 binin üzerinde olan şehirlerin su temin görevinin Devlet Su İşleri (DSİ) kapsamında olduğunu, DSİ ile bir protokol imzalandığını ve tesislerin maliyetinin Düzce Belediyesi tarafından önümüzdeki 30 yıl içinde ödeneceğini hatırlattı. Başkan, yasal çerçeveye uygun hareket ettiklerini ve kanuna aykırı bağımsız uygulama yapılamayacağını belirtti.

Toplantıda öne çıkan mesaj, Düzce’de hem su kaynağı kapasitesinin güçlendirilmesi hem de şehir içi şebekenin yenilenmesi yoluyla yağış kaynaklı su bulanıklıklarının kalıcı biçimde ortadan kaldırılmasının hedeflendiği oldu. Belediye yönetimi, planlanan takvim ve entegrasyon süreciyle birlikte vatandaşlara kesintisiz ve sağlıklı su ulaştırmayı amaçlıyor.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, BELEDİYE MECLİSİNDE YAPTIĞI KONUŞMADA YAĞIŞLAR NEDENİYLE İÇME SUYUNDA YAŞANAN BULANIKLIK SORUNUNA DEĞİNDİ.