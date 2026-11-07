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Sahte ihbar ağı yakalandı: Telegram'da kurdukları grup üzerinden şantajla gelir elde ettiler

İzmir merkezli operasyonda Telegram grubu kurup 45 asılsız ihbar ve tehditte bulunan 9 şüpheli yakalandı; 7'si tutuklandı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:57

GÜNCELLEME: 07 Kasım 2026 - 10:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sahte ihbar ağı yakalandı: Telegram'da kurdukları grup üzerinden şantajla gelir elde ettiler

Operasyon ve gözaltılar:

İzmir merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul, Antalya, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Muğla'nın Fethiye ilçesinde hava destekli müşterek operasyonlar düzenlendi. Operasyonda Telegram üzerinden örgütlü şekilde hareket ettikleri belirlenen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğerleri adli süreç kapsamında işlemlerine devam ediliyor.

Şüphelilerin yöntemi ve iddialar:

Soruşturmada, şüphelilerin Telegram uygulamasında grup oluşturarak para karşılığı toplumda infial oluşturabilecek nitelikteki asılsız ihbarlarda bulundukları tespit edildi. İddiaya göre 45 ayrı asılsız ihbar yapıldı; bu ihbarlar arasında bomba, fuhuş ve terör saldırısı içerikli bildirimler yer aldı.

Ayrıca grup üyelerinin, müştekilere yönelik şantaj ve tehdit eylemleriyle haksız ekonomik menfaat sağladıkları belirlendi. Bu yöntemle hedef gösterilen kişilerin mağdur edildiği kaydedildi.

Soruşturmayı yürüten birimler:

Soruşturma, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü. Operasyonu gerçekleştiren birimler arasında İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü yer aldı. Yetkililer, soruşturmanın çok sayıda ilde eş zamanlı yürütülen çalışmalar sonucu ilerlediğini bildirdi.

Şüphelilerin yakalanması ve tutuklanmalarının ardından soruşturmanın genişletilmesine yönelik çalışmaların sürdüğü, mağdurların tespitine ve benzer olayların engellenmesine yönelik adımların atıldığı ifade edildi.

İZMİR MERKEZLİ İSTANBUL, ANTALYA, AFYONKARAHİSAR, DİYARBAKIR, ŞANLIURFA VE MUĞLA&#039;DA DÜZENLENEN...

İZMİR MERKEZLİ İSTANBUL, ANTALYA, AFYONKARAHİSAR, DİYARBAKIR, ŞANLIURFA VE MUĞLA'DA DÜZENLENEN OPERASYONDA, TELEGRAM ÜZERİNDEN ASILSIZ İHBAR VE ŞANTAJ YAPTIKLARI BELİRLENEN 9 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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