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Ekinözü’nde öğrenci ve halk sağlığı için gıda denetimleri sıkılaşıyor

Ekinözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, öğrenci yurtları, öğretmenevi yemekhaneleri ve perakende satış işletmelerinde kapsamlı gıda denetimi yaptı.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ekinözü’nde öğrenci ve halk sağlığı için gıda denetimleri sıkılaşıyor

Denetimlerin kapsamı:

Ekinözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki gıda kontrol ekipleri, ilçede faaliyet gösteren öğrenci yurdu, öğretmenevi yemekhaneleri ile market ve perakende satış işletmelerinde kapsamlı bir inceleme gerçekleştirdi. Denetimlerde gıda güvenilirliği, hijyen şartları, saklama şartları ve mevzuata uygunluk titizlikle ele alındı.

Yürütülen uygulamalar:

Ekipler, işletmelerin genel hijyen uygulamalarını, gıda maddelerinin uygun koşullarda muhafazasını ve etiketleme, izlenebilirlik gibi yasal yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol etti. Denetimler ilçe genelinde kapsamlı bir çalışma kapsamında planlı şekilde yürütüldü.

Hedef ve kararlılık:

Yetkililer, amaçlarının halkın ve öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişimini güvence altına almak olduğunu vurguladı ve ilçe genelindeki denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Yapılan çalışmaların, toplum sağlığını korumaya dönük sürekli bir uygulama olduğu ifade edildi.

EKİNÖZÜ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GIDA KONTROL EKİPLERİ TARAFINDAN İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN...

EKİNÖZÜ İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ GIDA KONTROL EKİPLERİ TARAFINDAN İLÇEDE FAALİYET GÖSTEREN ÖĞRENCİ YURDU, ÖĞRETMENEVİ YEMEKHANELERİ İLE MARKET VE PERAKENDE GIDA SATIŞ İŞLETMELERİNDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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