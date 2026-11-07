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Kiev’e düzenlenen füze saldırısı altyapıyı vurdu, 5 kişi yaralandı

Kiev’e düzenlenen füzeli saldırıda altyapı zarar gördü, Kuzey Köprüsü etkilenirken 1’i çocuk olmak üzere 5 kişi yaralandı, onarım çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:56

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Kiev’e düzenlenen füze saldırısı altyapıyı vurdu, 5 kişi yaralandı

Saldırının ayrıntıları:

Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği füzeli saldırı sonucu kent genelinde altyapıda hasar meydana geldi. Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko gece yaptığı açıklamada banliyölerde patlamalar olduğunu, düşmanın balistik füzelerle altyapıyı hedef aldığını bildirdi. Olay yerlerine acil servis ekipleri yönlendirildi.

Altyapı ve sivil zarar:

Klitschko, Solomyanskyi bölgesinde bir beş katlı konuta enkaz parçalarının isabet ettiğini, başka bir adreste ise patlama nedeniyle bir beş katlı binanın camlarında hasar oluştuğunu aktardı. Yetkililer, saldırılarda 1'i çocuk olmak üzere 5 kişinin yaralandığını ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini belirtti. Belediye ayrıca vatandaşları sığınaklarda kalmaları yönünde uyardı.

Enerji tedariki ve ulaşımda aksamalar:

Belediye başkanının sabah açıklamasında Kiev ve Jitomir bölgelerindeki enerji tesislerinin hasar gördüğü, başkentin enerji tedarikinin zor durumda olduğu ifade edildi. Açıklamada ısıtma ve su tedariki sistemlerinde aksamalar yaşandığı, enerji ve altyapı personelinin hizmetleri yeniden sağlamak için çalıştığı vurgulandı.

Kuzey Köprüsü de saldırılarda zarar gördü; köprüde karayolu, troleybüs üst geçidi ve elektrik hatlarında hasar oluştuğu, trafiğin her iki yönde kapatıldığı bildirildi. Klitschko ilerleyen saatlerde köprüde incelemelerde bulunarak patlamaların köprü yakınındaki otoparkta bulunan beş kamyona da zarar verdiğini kaydetti.

Zamanlama ve diplomasi bağlamı:

Saldırı, ABD öncülüğünde Ukraynalı ve Rus müzakerecilerin katılacağı, 4.5 yıldır süren savaşa çözüm arayışındaki görüşmelerin Abu Dabi'de başlamasından üç gün önce meydana geldi. Bu tür görüşmelerin sonuncusu Şubat ayında yapılmıştı.

Belediye ve acil müdahale birimleri onarım ve güvenlik çalışmalarını sürdürüyor; yetkililer kent sakinlerinden resmi uyarıları takip etmelerini istedi.

RUS ORDUSUNUN UKRAYNA&#039;NIN BAŞKENTİ KİEV&#039;E GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FÜZELİ SALDIRI SONUCU ALTYAPIDA HASAR...

RUS ORDUSUNUN UKRAYNA'NIN BAŞKENTİ KİEV'E GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FÜZELİ SALDIRI SONUCU ALTYAPIDA HASAR MEYDANA GELDİ, 5 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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