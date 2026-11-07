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Polis destekli keman kursuyla öğrenciler sanata yönlendiriliyor

Erzincan'da ÇOGEP'le Munzur Ortaokulu'nda açılan polis destekli keman kursunda öğrencilere keman verildi; program müzik ve sosyal becerileri geliştiriyor.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:57

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Polis destekli keman kursuyla öğrenciler sanata yönlendiriliyor

Polis ve eğitim kurumlarının ortak çalışması:

Erzincan'da Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik yeni bir keman kursu başlatıldı. Çalışma, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen Hep Birlikte Güçlüyüz Projesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

Uygulama ve başlangıç:

Proje kapsamında Munzur Ortaokulu'nda öğrenim gören öğrencilere keman hediye edildi ve verilen enstrümanlarla kurs programı başlatıldı. Kurs, okul ortamında müzik eğitimi erişimini artırmak üzere planlandı ve uygulamaya geçirildi.

Programın amaçları:

Yetkililer, çalışmayla öğrencilerin sanatsal yeteneklerini keşfetmeleri, müzikle ilgilenmelerinin teşvik edilmesi, sosyal becerilerinin geliştirilmesi ve çocukların sosyal hayata daha aktif katılımlarının desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti. Kursun, öğrencilere hem bireysel hem de grup içinde iletişim ve sorumluluk bilinci kazandırması amaçlanıyor.

ERZİNCAN&#039;DA ÇOCUK VE GENÇLER SOSYAL KORUMA VE DESTEK PROGRAMI (ÇOGEP) KAPSAMINDA ORTAOKUL...

ERZİNCAN'DA ÇOCUK VE GENÇLER SOSYAL KORUMA VE DESTEK PROGRAMI (ÇOGEP) KAPSAMINDA ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK KEMAN KURSU AÇILDI

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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