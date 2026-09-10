Defne ihracatında Çin'le yeni dönem: yıllık 60 milyon dolarlık pazar

Protokol imzalandı:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı öncülüğünde, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında defne yaprağı ihracatına ilişkin protokol Tarım ve Orman Bakanlığında imzalandı. Yapılan düzenlemeyle Türkiye'nin defne yaprağı ihracatının yıllık yaklaşık 60 milyon dolar seviyesinde olduğu bildirildi ve iki ülke arasında ticaretin yeni bir döneme girdiği vurgulandı.

Protokol töreninin ardından yapılan açıklamalarda, söz konusu anlaşmanın yalnızca tek bir ürünün ihracatını kolaylaştırmakla kalmayıp, Türkiye'de üretilen diğer katma değerli tarım ürünlerinin de Çin pazarına açılmasına zemin hazırlayacağı belirtildi.

Tarım diplomasisi ve önceki temaslar:

Yumaklı, son dönemde tarım diplomasisi kapsamında yoğun temasların gerçekleştiğini hatırlattı. Geçen yıl ekim ayında yapılan Çin ziyaretinde başta badem olmak üzere farklı ürünler için protokoller imzalandığını anımsatan bakan, defne yaprağı protokollerinin bu dizinin yeni halkası olduğunu kaydetti.

Açıklamalarda Çin pazarının, Türkiye'nin tarım ürünleri için hem mevcut hem de gelecekteki önemli pazarlardan biri olacağına işaret edildi. Bakanlık, benzer ikili anlaşmaların sürdürüleceğini ve pazar çeşitlendirmesinin öncelikler arasında olduğunu bildirdi.

Diğer ürünler, gübre tedariki ve uluslararası temaslar:

Yumaklı, Çin ile sadece bitkisel ürünler değil kanatlı eti konusunda da görüşmelerin sürdüğünü; yakın zamanda bu alanda da olumlu haberlerin paylaşılmasının beklendiğini açıkladı. Ayrıca su ürünleri başta olmak üzere farklı ürün gruplarının ihracatı için görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Girdi tedariğine ilişkin olarak, bir bakan yardımcısının Rusya'da yaptığı temaslarla gübre teminine yönelik görüşmelerin tamamlandığı ve gerekli imzaların atıldığı bildirildi. Bakanlık, gübre tedarikinde herhangi bir kısıtlama yaşanmaması için Rusya dahil olmak üzere ilgili ülkelerle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

FAO toplantıları çerçevesinde su ürünleri konusunda Roma'da yapılan temaslara da değinilen açıklamada, gerçekleştirilen ziyaret ve anlaşmaların iç piyasada üretimi desteklediği ve dış pazarlara erişimi güçlendirdiği vurgulandı. Yumaklı, önümüzdeki haftalarda Almanya Tarım Bakanı'nın Türkiye'yi ziyaret edeceğini ve tarım diplomasisi kapsamında yeni planlamaların ele alınacağını söyledi.

Bakanlığın hedefleri arasında hasadın sonlarına gelinen dönemde yeni sezon planlamasını tamamlamak, girdilerde sorun oluşmamasını sağlamak ve üretilen ürünlerin katma değerli ihracatını artırmak yer alıyor. Yumaklı, bu amaçla uluslararası işbirlikleri ve teknoloji paylaşımının önemine dikkat çekti.

Sonuç olarak, imzalanan defne yaprağı protokolü Türkiye'nin tarım ihracatında Çin pazarına dönük yeni bir kapı açarken, bakanlık öncelikli ürünlerde tedarik güvenliğini sağlamak üzere diplomatik kanalları aktif tutacağını belirtiyor.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, ÇİN HALK CUMHURİYETİ İLE DEFNE YAPRAĞI İHRACATINA İLİŞKİN PROTOKOL İMZALANDIĞINI BELİRTEREK, TÜRKİYE’NİN DEFNE YAPRAĞI İHRACATININ YILLIK YAKLAŞIK 60 MİLYON DOLAR SEVİYESİNDE OLDUĞUNU AÇIKLADI.