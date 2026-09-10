Adana Demirspor ve Seza Çimento Elazığspor maçını İstanbul hakemi yönetecek

hakem ataması duyuruldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 2. Hafta karşılaşmalarının hakem atamalarını resmen açıkladı. Kurulun kararıyla Adana Demirspor ile Seza Çimento Elazığspor arasındaki randevu için görevli isimler belirlendi.

maçın hakemi ve yardımcıları:

Cumartesi günü Yeni Adana stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak olan karşılaşmayı İstanbul bölgesi klasman hakemlerinden Safa Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise yine İstanbul bölgesinden Uğur Aydoğdu ile Ali Gün yapacak.

dördüncü hakem görevlendirmesi:

Karşılaşmada 4. hakem olarak Sinop bölgesinden klasman hakemi Erdal Yılmaz görevlendirildi. TFF Merkez Hakem Kurulu'nun ataması, ilgili müsabakanın saha içi yönetimini üstlenecek kadroyu belirlemiş oldu.

Belirlenen hakem üçlüsü ve 4. hakem, Nesine 2. Lig Beyaz Grup 2. hafta programında yer alan bu karşılaşmada yetkili olacak ve müsabakanın resmi görev dağılımı böylece tamamlanmış bulunuyor.

ELAZIĞSPOR'UN MAÇINDA GÖREV YAPACAK HAKEMLER AÇIKLANDI