Erzurum'da okula güvenli dönüş için kurumlar ortak çalışma kararı aldı

Erzurum'da okul güvenliğinin güçlendirilmesi toplantısı

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u makamında ziyaret ederek yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde okul güvenliği ve asayiş önlemlerini değerlendirdi. Ziyarette kent genelindeki okullarda alınacak tedbirler detaylı şekilde ele alındı.

görüşmenin odağı:

Taraflar, öğrencilerin eğitim ortamlarına herhangi bir aksaklık yaşamadan, huzur ve güven içinde ulaşabilmelerinin sağlanmasının öncelik olduğunu vurguladı. Mevcut güvenlik uygulamalarının güçlendirilmesi gerektiği üzerinde durularak, okul çevrelerinde alınacak tedbirlerin kapsamı konuşuldu.

ortak çalışma ve koordinasyon:

Emniyet ve eğitim camiası arasında koordinasyonun etkin bir şekilde sürdürülmesi gerektiğine dair kararlılık ortaya kondu. Ziyaret sırasında iki kurumun ortak yürüteceği çalışmalarda bilgi alışverişi yapılırken, uygulamaya yönelik kuruluşlar arası iş birliği ve iletişim yöntemleri üzerinde mutabakat sağlanması hedeflendi.

Görüşme, 2026-2027 eğitim-öğretim döneminin tüm öğrenciler, öğretmenler, veliler ve eğitim paydaşları için huzur, güven ve başarı dolu bir dönem olması temennisiyle sona erdi.

ERZURUM İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SÜLEYMAN EKİCİ, İL EMNİYET MÜDÜRÜ ONUR KARABURUN'U MAKAMINDA ZİYARET EDEREK OKUL GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİNİ MASAYA YATIRDI.