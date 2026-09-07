Bucaspor 1928'de yeni dönem sancılı başladı

maç sonucu ve genel tablo:

Geçtiğimiz sezon TFF 2. Lig’den düşen Bucaspor 1928, TFF 3. Lig 2. Grup’taki açılış maçında deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaştı ve sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan İzmir ekibi, ikinci yarıda kalesinde gördüğü üç golle farkın açılmasına engel olamadı. Sarı-lacivertlilerin tek sayısını 77. dakikada Oğuz Caner kaydetti.

transfer yasağı ve kadro yapısı:

Bucaspor 1928, uzun süredir devam eden transfer yasağı nedeniyle sezona takviye yapamadan başladı. Bu nedenle teknik kadro, geçen sezondan kalan oyuncular ve altyapıdan yetişen isimlerle mücadele verdi. Takımın teknik direktörlük görevini geçen sezon U17 takımını çalıştıran Yasin Güleryüz yürütüyor; bütçe ve sınırlı seçenekler, sahadaki performansı doğrudan etkiledi.

maçın yansımaları ve gelecek hedefi:

Bu sonuçla birlikte Bucaspor 1928 yeni sezona puansız başladı. Teknik ekip ve oyuncular, ligin ikinci haftasında sahasında konuk edecekleri 1922 Akşehirspor karşısında galibiyet hedefliyor; iki takım da açılış maçını kaybetmiş durumda. Yasin Güleryüz ve öğrencileri, bu karşılaşmadan alacakları olumlu bir sonuçla moral ve ligdeki konumlarını düzeltmeyi amaçlıyor.

BUCASPOR 1928, 3. LİG’E MAĞLUBİYETLE BAŞLADI