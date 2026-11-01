Ev sahibi avantajı değerlendirdi: İstiklalspor 2-1 galip

maç özeti:

Kahramanmaraş İstiklalspor, Merkez Spor Kompleksi'nde oynanan TFF 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında İnegölspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın hakemleri Doğu Yılmaz, Refik Erim ve Denizcan Şahin olarak görev yaptı.

kritik anlar:

İnegölspor kalecisi Harun Tekin 30. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarıda ev sahibi ekip 49. dakikada Yasin Abdioğlu ile öne geçti; 64. dakikada Görkem Bitin farkı ikiye çıkardı. İnegölspor 71. dakikada Hasan Hüseyin Acar ile skoru 2-1'e getirdi ancak maçın geri kalan bölümünde eşitliği sağlayamadı.

kadrolar ve kartlar:

Kahramanmaraş İstiklalspor: Yavuz Aygün, Emir Kayacık, Taner Gümüş, Bünyamin Yürür, Muhammet İmre, Talha Yükünüş, Enes Yılmaz (Ömer Kuşan dk. 46), Görkem Bitin (Alparslan Öztürk dk. 75), İbrahim Halil Talay (Tümer Oruç dk. 83), Berk Taşkın, Mert Miraç Altıntaş (Yasin Abdioğlu dk. 46).

İnegölspor: Harun Tekin, Muratcan Tutal (Kerem Duran dk. 68), Yusuf Tursun, Hasan Hüseyin Acar, Koray Kılınç (Görkem İbrahim Demirel dk. 16), Taha Recep Cebeci (Emre Şeker dk. 34), Mete Sevinç (Behzat Taha Dede dk. 68), Oğuz Ceylan, Kafir Bakırtaş, Furkan Sakı, Uğur Çetinkaya (Abdullah Başdere dk. 68).

Goller: Yasin Abdioğlu (dk. 49), Görkem Bitin (dk. 64) (Kahramanmaraş İstiklalspor); Hasan Hüseyin Acar (dk. 71) (İnegölspor).

Kırmızı kart: Harun Tekin (dk. 30) (İnegölspor).

Sarı kartlar: Muratcan Tutal, Harun Tekin, Koray Kılınç (İnegölspor); Muhammet İmre, İbrahim Halil Talay (Kahramanmaraş İstiklalspor).

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP’UN 9. HAFTASINDA İSTİKLALSPOR SAHASINDA İNEGÖLSPOR’U 2-1 MAĞLUP EDEREK 3 PUANI HANESİNE YAZDIRDI