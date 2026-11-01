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Ev sahibi Karabük geriden geldi ama Yalova FK 77 sahadan 3-2 galip ayrıldı

Karabük İdmanyurdu, TFF 3. Lig 1. Grup 9. haftasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda Yalova FK 77'ye 3-2 yenildi; maçta üç gol ve birkaç sarı kart vardı.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 15:15

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Ev sahibi Karabük geriden geldi ama Yalova FK 77 sahadan 3-2 galip ayrıldı

Yalova FK 77, Karabük deplasmanından üç golle döndü

TFF 3. Lig 1. Grup 9. haftasında oynanan maçta Yalova FK 77 Spor Kulübü, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda konuk olduğu Karabük İdmanyurdunu 3-2 mağlup etti. Karşılaşma genelinde dengeli bir oyun vardı; Yalova'nın ilk yarıda bulduğu iki gol ve ikinci yarıda farkı koruma çabası galibiyeti getirdi.

maçın kritik anları:

Maçın ilk önemli dakikaları dengede geçti, ancak Cuma Menize ile Esat Yusuf Narinin golleri (dk. 31, dk. 41) Yalova'yı soyunma arasına avantajlı götürdü. İkinci yarıda Bünyamin Dalkılıç (dk. 55) farkı üçe çıkardı. Ev sahibi ekip, maçın son bölümünde Hasan Türkyılmaz (dk. 71) ve Cihan Aydın (dk. 78) ile reaksiyon gösterse de beraberlik için yeterli olmadı.

kadrolar, değişiklikler ve disiplin:

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Oğuzhan Çam, Abdülsamed Yeşilbaş, Enes Ürer

Karabük İdmanyurdu: Berat Çelebi, Berat Can Sebat (Cihan Aydın dk.63), Melik Ahmet İpek, Tolga Mert Aslan, Ahmet Sezer, Mustafa Yorulmaz (Mehmet Ali Kılınç dk.89), Osman Boz (Berkcan Cengiz dk.58), Muhammed Semih Kocatürk, Halil İbrahim Kaya (Mevlüt Han Ekelik dk.46), Kaan Erdoğan (Mücahit Emre Sivri dk.46), Hasan Türkyılmaz.

Yalova FK 77 Spor Kulübü: Mustafa Çalışkan, Muhammed Rıdvan Özdemir, Esat Yusuf Narin (Yusuf Can Karademir dk.70), Umut Can Aslan, Cuma Menize, Bünyamin Dalkılıç (Altuğ Tınaz dk.86), Yusuf Yücer, Gençer Cansev, Çağatay Furkan Kafkas, İsmail Kayalı, Oğuzhan Sivrikaya (Metehan Kurt dk.89).

Goller: Hasan Türkyılmaz (dk.71), Cihan Aydın (dk.78) — Karabük İdmanyurdu; Cuma Menize (dk.31), Esat Yusuf Narin (dk.41), Bünyamin Dalkılıç (dk.55) — Yalova FK 77 Spor Kulübü.

Sarı kartlar: Melik Ahmet İpek, Berkcan Cengiz (Karabük İdmanyurdu); Yusuf Yücer, Umut Can Aslan, Esat Yusuf Narin (Yalova FK 77 Spor Kulübü).

Maç, hem ev sahibi hem konuk ekip için tempolu ve mücadeleci bir görüntü sergiledi; Yalova FK 77 özellikle ilk yarıdaki etkinliğiyle skoru lehine çevirmeyi başardı. Karabük'ün son bölümdeki gol yüklenmeleri beraberlik getirmedi ve Yalova sahadan üç puanla ayrıldı.

TFF 3. LİG 1. GRUP DOKUZUNCU HAFTASINDA KARABÜK İDMANYURDU, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI YALOVA FK 77 SPOR...

TFF 3. LİG 1. GRUP DOKUZUNCU HAFTASINDA KARABÜK İDMANYURDU, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ’NE 3-2 MAĞLUP OLDU.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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