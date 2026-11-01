Boluspor, Sivasspor deplasmanından erken gollerle galip geldi

Boluspor, Sivasspor deplasmanından 2-1 galibiyetle ayrıldı

Trendyol 1. Lig 13. haftasında Boluspor, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 yenerek üç puanı aldı. Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında gelişen goller maça damga vurdu; Boluspor erken iki golle öne geçerken Sivasspor kısa süre sonra farkı bire indirdi fakat beraberlik için yeterli zamanı bulamadı.

goller ve önemli dakikalar:

3. dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Zeki'nin ceza sahasına yaptığı ortada Mustafa Alptekin Çaylı kafa vuruşunu ağlarla buluşturarak skoru 0-1 yaptı.

11. dakikada Sivasspor yarı sahasında topla buluşan Muhammet Zeki Dursun, rakibi Mohammed'den sıyrıldıktan sonra ceza sahasının solundan uzak köşeye yaptığı vuruşla skoru 0-2'ye taşıdı.

14. dakikada Salih'in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kale önünde bulunan Mohammed'in sağ ayağının içiyle yaptığı vuruş direkten döndü; dönen topu takip eden Yusuf Cihat Çelik ağlara göndererek farkı 1-2'ye indirdi.

kadrolar, değişiklikler ve kartlar:

Hakemler: Süleyman Bahadır, Muhammet Ali Doğan, Oğuzhan Kocaçoban

Sivasspor: Arda Erdursun, Mert Çelik, Murat Paluli, Charisis, Rey Manaj, Burak Kapacak (Kerem Atakan Kesgin dk. 79), Musah Mohammed, Yusuf Cihat Çelik (Oğuzhan Aksoy dk. 72), Mehmet Feyzi Yıldırım (Uğur Çiftçi dk. 46), Valon Ethemi (Ceesay dk. 79), Salih Kavrazlı (Turan Tuzlacık dk. 46)

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Emre Gökay, Eymen Yurdcu, Yusuf Çağlar Kefkir, Yılmaz Cin

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Boluspor: Tafas, Furkan Metin, Rodrigues, Gonzalez (Ege Özkayımoğlu dk. 65), Furkan Emin Kaçmaz (Nurettin Korkmaz dk. 65), Mustafa Alptekin Çaylı (Fernando Rodrigues dk. 80), Muhammed Mert (Tolunay Artuç dk. 46), Muhammet Zeki Dursun, Bartu Göçmen, Canberk Ömer Özdemir, Bertu Alican Özyürek (Lopez dk. 81)

Yedekler: Muhammet Özkan, Abdulsamet Kırım, Arda Tuğra Saygı, Ali Uğurhan Uğurlu, Elvin Yunuszade

Teknik Sorumlu: Münir Yıldırım

Goller: Mustafa Alptekin Çaylı (dk. 3), Muhammet Zeki Dursun (dk. 11) (Boluspor), Yusuf Cihat Çelik (dk. 14) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Mert Çelik, Musah Mohammed (Sivasspor), Furkan Emin Kaçmaz, Cuesta (Boluspor)

TRENDYOL 1. LİG'İN 13. HAFTASINDA SİVASSPOR, EVİNDE BOLUSPOR’A 2-1 MAĞLUP OLDU.