Amed fırtınası: Eyüpspor'u 5-1 mağlup etti

maç özeti:

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır’da Eyüpspor’u 5-1 mağlup etti. Karşılaşmada ev sahibinin gollerini Ermal Krasniqi (dk. 13), Gift Orban (dk. 35) ve Samuel Ballet (dk. 42, 51, 83) kaydetti. Eyüpspor’un tek sayısını ise Abdelhamid Sabiri (dk. 73) attı.

maçtan önemli anlar:

51. dakikada Raveloson’un savunma arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Samuel Ballet, ceza sahası içinde kaleci Emre Bilgin’i geçip boş kaleye gönderdı ve skor 4-0 oldu.

73. dakikada El Yamiq’in uzun pasında kaleci Alban Lafont ile ceza sahası içinde karşı karşıya kalan Abdullahi, düzgün vuruşuyla Eyüpspor’un golünü kaydetti: 4-1.

82. dakikada ceza sahası içi sol tarafında El Yamiq’in müdahalesiyle Yira Sor yerde kaldı ve hakem Alpaslan Şen penaltı noktasını gösterdi. 83. dakikada penaltıyı kullanan Samuel Ballet’in vuruşu ağlarla buluştu ve skor 5-1 oldu.

kadrolar ve değişiklikler:

Stat: Diyarbakır

Hakemler: Alpaslan Şen, Çağlar Uyarcan, Ogün Kamacı

Amed Sportif Faaliyetler: Alban Lafont, Ermal Krasniqi (Ali Turap Bülbül dk. 55), Mehmet Yeşil, David Bates, Umut Meraş (Kahraman Demirtaş dk. 86), Rayan Raveloson, Furkan Soyalp (Gökhan Gül dk. 55), Rayan Lutin, Dia Saba (Yira Sor dk. 78), Samuel Ballet, Gift Orban (Mohamed Khalil dk. 78). Yedekler: Burak Bozan, Miraç Acer, Cem Üstündağ, Amadou Cisse, Berk Kızıldemir. Teknik Direktör: Besnik Hasi.

Eyüpspor: Emre Bilgin, El Yamiq, Chandrel Massanga, Zak Jules, Talha Ülvan (Hamza Akman dk. 31), Raux Yao (Abdelhamid Sabiri dk. 62), David Costa, Mete Kaan Demir, Bilal Boutobba (Konrad Michalak dk. 62), Lenny Pintor (Arda Yavuz dk. 85), Yusuf Barası. Yedekler: Umut Keseci, Horatiu Moldovan, Anıl Yaşar, Ahmed Abdullahi, Berhan Kutlay Şatlı, Ömer Ceyhan. Teknik Direktör: Mustafa Dalcı.

Goller: Ermal Krasniqi (dk. 13), Gift Orban (dk. 35), Samuel Ballet (dk. 42, 51, 83) — Abdelhamid Sabiri (dk. 73).

Kartlar: Samuel Ballet (dk. 90+1) kırmızı kart gördü. Sarı kart: El Yamiq.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA AMED SPORTİF FAALİYETLER, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI EYÜPSPOR'U 5-1'LİK SKORLA MAĞLUP ETTİ.