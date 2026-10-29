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Cumhuriyetin 103. yılı Gaziantep'te salon töreniyle kutlandı

Gaziantep'te 29 Ekim törenleri olumsuz hava nedeniyle Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı; şiirler, halk oyunları ve geçit töreniyle 103. yıl kutlandı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:56

GÜNCELLEME: 29 Ekim 2026 - 13:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Cumhuriyetin 103. yılı Gaziantep'te salon töreniyle kutlandı

Gaziantep'te 29 Ekim coşkusu kapalı salonda yaşandı

Gaziantep'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kamil Ocak Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törenle kutlandı. Program, protokol selamlaşmaları ile başlayıp saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti.

Törenin akışı:

Salonda ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim mesajı okundu. Mesajın ardından Gaziantep Valisi Kemal Çeber kürsüye çıkarak Cumhuriyetin 103. yılına ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştı. Vali Çeber, konuşmasında şunları ifade etti: "Başta Gaziantepli hemşerilerim olmak üzere tüm aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yürekten kutluyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, milli mücadelenin kadın ve erkek tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimiz rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Rabbim, devletimizi ve milletimizi daim, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlü kılsın. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti".

Etkinlikler ve katılımcılar:

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları gösterileri sahnelendi ve geçit töreni ile program sona erdi. Törene, Gaziantep milletvekilleri, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Uğurlu ile diğer kent protokolü, vatandaşlar, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Program boyunca hemşehrilerinin yoğun ilgisi ve öğrencilerin hazırladığı gösteriler, Cumhuriyetin 103. yılının Gaziantep'te birlik ve coşku içinde anılmasını sağladı.

GAZİANTEP&#039;TE CUMHURİYET&#039;İN 103&#039;ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI

GAZİANTEP'TE CUMHURİYET'İN 103'ÜNCÜ YILI COŞKUYLA KUTLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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