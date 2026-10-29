Erzurum'da yazılan cumhuriyet: DAGC başkanı Türkez'ten 29 Ekim mesajı

DAGC başkanı Ayhan Türkez'in 29 Ekim mesajı

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Türkez, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Erzurum'un tarihsel rolüne dikkat çekti. Türkez, kentin Milli Mücadele sürecinde üstlendiği sorumlulukla yeni Türk devletinin temellerinin atıldığı "kutlu bir şehir" olduğunu belirtti.

Erzurum Kongresi'nin stratejik önemi:

Mesajında, İstanbul'dan başlayan bağımsızlık yolculuğunda Samsun ve Amasya'nın ardından son durağın Erzurum olduğuna işaret eden Türkez, kentin Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına kucak açtığını vurguladı. Türkez, "Cumhuriyet yönetimi ilk kez Erzurum’da kayıtlara geçti" diyerek kongrenin ideolojik ve örgütsel açıdan dönüştürücü etkisini öne çıkardı.

Türkez ayrıca, Erzurum ve bölge illerinden gelen delegelerin vatanın kurtarılması yönündeki inanç ve imanlarının, Gazi Paşa ve heyetinin milletine olan güvenini pekiştirdiğini; kongrede manda ve himayenin reddedildiğini ve vatanın bir bütün olduğu ilkesinin tüm dünyaya ilan edildiğini hatırlattı.

Cumhuriyetin korunması ve nesillere düşen görev:

Türkez, Cumhuriyetin devlet-millet bütünlüğü ve millet iradesine saygı taşıdığını belirterek, "Cumhuriyet, insanın insanca yaşatılacağı bir sistemdir" ifadesine yer verdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan günümüze siyasi, ekonomik, kültürel ve sosyal alanlarda kaydedilen ilerlemelerin tüm toplum için gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Mesajını, bu mirasın kolay kazanılmadığı hatırlatmasıyla sürdüren Türkez, "Bu devlet ve cumhuriyet kolay kurulmadı ve kazanılmadı." sözleriyle bugünkü kuşaklara düşen görevi özetledi. Türkez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşları, aziz şehitler ve ebediyete irtihal eden gaziler için rahmet ve minnet dileğinde bulundu.

DOĞU ANADOLU GAZETECİLER CEMİYETİ (DAGC) YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYHAN TÜRKEZ, TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ VE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA BİR MESAJ YAYIMLADI. TÜRKEZ MESAJINDA, ERZURUM’UN KÜLLERİNDEN DOĞAN YENİ TÜRK DEVLETİNİN TEMELLERİNİN ATILDIĞI KUTLU BİR ŞEHİR OLDUĞUNU VURGULADI.