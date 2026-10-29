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Pamukkale semalarında cumhuriyet gururu bayraklarla dalgalandı

Pamukkale'de 29 Ekim kutlamalarında, beyaz travertenlerden yükselen sıcak hava balonları Türk bayrakları ve Atatürk portreleriyle gökyüzünü süsledi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 13:00

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Pamukkale semalarında cumhuriyet gururu bayraklarla dalgalandı

Pamukkale'de cumhuriyet coşkusu:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Denizli’nin dünyaca ünlü turizm bölgesi Pamukkale’de büyük bir coşkuyla kutlandı. Hierapolis Antik Kenti'nden havalanan sıcak hava balonları, beyaz travertenlerin üzerinde olağanüstü görüntüler oluşturdu.

Balonlar görsel bir şölen sundu:

Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, balonlar Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portreleriyle donatıldı. Beyaz travertenlerin kontrastıyla birleşen kırmızı bayraklar, Pamukkale semalarında dikkat çekici bir panorama yarattı.

Yetkililerden anlamlı mesajlar:

Etkinliği organize eden kurum yetkilileri, kutlamanın önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü, dünya mirası Pamukkale’mizde büyük bir gururla kutladık! Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak; beyaz travertenlerin üzerinde yükselen sıcak hava balonlarımızı şanlı Türk bayrağımızla donattık ve bu tarihi günü ölümsüzleştirdik. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz."

Balonların havalanması, hem yerli hem yabancı ziyaretçiler için unutulmaz kareler oluştururken, etkinlik Pamukkale'nin turizm değerine de görsel bir katkı sağladı. Organizasyonun, Cumhuriyet Bayramı'nın ruhunu ve tarihsel önemini canlı tutmayı amaçladığı belirtildi.

Gün boyunca gerçekleştirilen etkinlikler ve ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada geniş ilgi gördü; Pamukkale, hem kültürel miras hem de kutlama mekanı olarak dikkat çekmeye devam etti.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ VE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI, DENİZLİ’NİN...

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ VE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI, DENİZLİ’NİN DÜNYACA ÜNLÜ TURİZM MERKEZİ PAMUKKALE’DE BÜYÜK BİR COŞKUYLA KUTLANDI. HİERAPOLİS ANTİK KENTİ’NDE HAVALANAN SICAK HAVA BALONLARI, TÜRK BAYRAKLARI VE GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN PORTRELERİYLE DONATILARAK CUMHURİYET GURURUNU GÖKYÜZÜNE TAŞIDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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