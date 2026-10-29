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Safranbolu'da kontrolü kaybeden otomobil takla attı, uzman çavuş yaralandı

Bostanbükü Kavşağı'nda kontrolden çıkan 34 ZK 2913 plakalı otomobil takla attı; sürücü M.O.V. yaralandı ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:58

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Safranbolu'da kontrolü kaybeden otomobil takla attı, uzman çavuş yaralandı

Kaza ve yaralanma:

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Bostanbükü Kavşağı'nda meydana gelen kazada, M.O.V. idaresindeki 34 ZK 2913 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünü kaybederek devrildi ve araç takla attı.

Müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık, polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede ulaştı. Kazada yaralanan sürücüye sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı sürücü M.O.V., yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

görev yeri ve kimlik:

Yaralı sürücü M.O.V.'nin Safranbolu Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 1 KİŞİ...

KARABÜK’ÜN SAFRANBOLU İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİLİN TAKLA ATMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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