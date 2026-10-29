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Çocuklarıyla gelenler, yağmurda koşanlar: 1.221 kişi cumhuriyeti kutladı

Çekmeköy Belediyesi'nin 29 Ekim koşusuna 1.221 kişi katıldı; 10 kilometrelik parkurda yağmur, farklı ülkelerden sporcular ve çeşitli ödüller etkinliği renklendirdi.

GİRİŞ: 29 Ekim 2026 - 12:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çocuklarıyla gelenler, yağmurda koşanlar: 1.221 kişi cumhuriyeti kutladı

Çocuklarıyla gelenler, yağmurda koşanlar: 1.221 kişi cumhuriyeti kutladı

Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Koşusu'na bu yıl 1.221 vatandaş katıldı. Etkinlik, 10 kilometrelik parkurda yağmurun etkisiyle renkli görüntülere sahne olurken, farklı ülkelerden sporcular, özel bireyler ve aileler kıyasıya yarıştı.

yarış, rota ve güvenlik önlemleri:

Koşu, Çekmeköy Belediyesi önünden başlayıp ilçenin ana caddelerinden geçerek Şehit Üsteğmen Arif Kalafat Doğa Parkı'nda sona erdi. Tüm parkuru tamamlayan sporculara anı madalyası verildi. Parkur ve güzergâh üzerinde zabıta ve polis ekipleri tarafından alınan güvenlik önlemleriyle katılımcıların ve izleyicilerin emniyeti sağlandı. Yarış öncesinde caddelerde katılımcılara yönelik bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

ödüller ve katılımcı deneyimleri:

Dereceye giren sporculara para ödülleri dağıtıldı; birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL ve üçüncüye 5 bin TL verildi. Dördüncü ile onuncu arasında yer alan sporculara ise tercihleri doğrultusunda bir maçlık halı saha seansı, iki aylık fitness, yüzme veya mat pilates üyeliği ile spor malzemeleri ve başlangıç seviyesine yönelik FX Motor Enduro motosiklet eğitimi gibi ödüller sunuldu. Ayrıca ilk 10'a giren tüm sporculara bisiklet hediye edildi.

Yarış sonrası konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Cumhuriyetimizin 103’üncü yılında böyle anlamlı bir etkinliğe imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi ve katılımcılara teşekkür etti.

Birinci olan Abdulhalik Çağıran, "Çok güzel bir etkinlik. Umarım her yıl yapılır. Bütün halk buradaydı. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi. Etkinliğe bebekleriyle katılan Kaymak ailesi de gelenek haline getirdikleri katılımdan bahsederek organizasyona teşekkür etti; Bülent Kaymak, geçen seneki 16 günlük bebeğiyle ilk kez katıldıklarını hatırlattı ve "İnşallah bundan sonra da her yıl gelmeye çalışacağız" diye ekledi.

Yarış sonunda dereceye girenlere ödüllerini Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez takdim etti; etkinlik, yağmura rağmen coşku ve spor ruhuyla tamamlandı.

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GELENEKSEL 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KOŞUSU, BU YIL DA...

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN GELENEKSEL 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KOŞUSU, BU YIL DA YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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