Mavi berelilerin korteji Bolu’da 29 ekim törenlerine damga vurdu

Bolu’daki resmi törene komandolar damga vurdu

Anıtpark’ta düzenlenen Bolu’daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi töreninde protokol konuşmaları, şiir dinletileri ve gösteriler yer aldı. Tören alanında konuşan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk ile Bolu Belediye Başkan Vekili Tuna Özcan da vatandaşların ve askerlerin bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kutlama mesajının okunmasının ardından program halk gösterileriyle devam etti.

mavi berelilerin geçişi:

Kutlamaların en çok ilgi çeken bölümü, kortej geçişinde sahne aldı. Bolu 2'nci Komando Tugayı'na bağlı mavi bereliler İzzet Baysal Caddesi boyunca tam teçhizatlı olarak yürüdü. Marşlar eşliğinde sergiledikleri uyumlu ve disiplinli yürüyüş, yerli üretim piyade tüfekleri ve ekipmanlarıyla birleşince sokakta etkileyici bir tablo oluştu. Geçiş sırasında kullanılan renkli sis bombaları kısa süreli görsel bir şölen yaratarak törene ayrı bir renk kattı.

vatandaşların ilgisi ve tugayın geçmişi:

İzzet Baysal Caddesi'nin iki yanı izleyicilerle doldu; vatandaşlar komandoları cep telefonlarıyla kaydetti ve alkışlarla destek verdi. Askerlerin disiplinli duruşu ve birlik ruhu, tören boyunca defalarca alkışlandı. Bolu 2'nci Komando Tugayı’nın Kıbrıs Barış Harekatı ve terörle mücadeledeki hizmetleri tören alanında hatırlatıldı; tugayın sahip olduğu iki Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası da ünitenin fedakârlık geleneğinin bir simgesi olarak vurgulandı.

Gün boyu süren kutlamalar, resmi programın ardından halkın katılımıyla devam ederken, komandoların korteji törene gelenler tarafından uzun süre konuşulan anlardan biri oldu. Cumhuriyet coşkusu içinde gerçekleşen geçiş, Bolu'da 29 Ekim'in hafızalarda kalan görüntülerinden biri olarak kayda geçti.

BOLU’DA 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARINDA, KAHRAMANLIKLARIYLA TARİHE GEÇEN BOLU 2’NCİ KOMANDO TUGAYI’NIN ASKERLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ. TAM TEÇHİZATLI OLARAK MARŞLAR EŞLİĞİNDE YÜRÜYEN MAVİ BERELİLER, RENKLİ SİS BOMBALARIYLA OLUŞTURULAN GÖRSEL ŞÖLEN VE DİSİPLİNLİ YÜRÜYÜŞLERİYLE VATANDAŞLARDAN DAKİKALARCA ALKIŞ ALDI.