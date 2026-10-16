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Bulanık'ta tarım gündemi: cuma buluşmalarında üreticilere 2027 ÇKS ve yeni destek modeli aktarıldı

Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Cuma Buluşmaları'nda Güllüova Mahallesi üreticilerine tarımsal üretim planlaması, 2027 ÇKS ve yeni destekler anlatıldı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 17:19

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EDİTÖR: Berk Doğan

Bulanık'ta tarım gündemi: cuma buluşmalarında üreticilere 2027 ÇKS ve yeni destek modeli aktarıldı

Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü sahada bilgilendirme yaptı

Bulanık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Cuma Buluşmaları programı kapsamında Güllüova Mahallesi'nde üreticilerle bir araya gelindi. Toplantıya Mehmet Sezer Ekici ile müdürlüğün teknik personeli katıldı.

Toplantının içeriği:

Programda, tarımsal üretim planlaması, 2027 ÇKS başvuruları ve yeni destekleme modeli hakkında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı. Müdürlük yetkilileri, başvuru takvimleri, belge gereksinimleri ve destekleme koşullarına ilişkin uygulamalı açıklamalar sundu.

Üreticilerle karşılıklı değerlendirme:

Katılımcıların sorularının yanıtlandığı oturumda, sahadaki sorunlar ve çözüm önerileri hakkında görüş alışverişi gerçekleştirildi. Buluşma, üreticilerin taleplerinin alınması ve müdürlüğün yönlendirmeleri doğrultusunda yapılan değerlendirmelerle sonlandırıldı.

MUŞ&#039;UN BULANIK İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “CUMA BULUŞMALARI” KAPSAMINDA...

MUŞ'UN BULANIK İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “CUMA BULUŞMALARI” KAPSAMINDA TARIMSAL ÜRETİM PLANLAMASI, 2027 ÇKS BAŞVURULARI VE YENİ DESTEKLEME MODELİ HAKKINDA ÜRETİCİLERE BİLGİ VERİLDİ.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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