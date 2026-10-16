Terme pazarlarında hassas tartım ve sıkı denetim dönemi

denetimlerin kapsamı:

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki semt pazarlarında vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi ve tüketici haklarının korunması amacıyla fiyat etiketi, tartı ve satış şartlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Denetimler, pazar yerlerinde hem tüketicilerin hem de pazarcı esnafının ilgili mevzuata uygun hareket etmesini sağlamayı hedefliyor.

Belediye tarafından pazar çıkış noktalarına yerleştirilen hassas teraziler, vatandaşların satın aldıkları ürünleri kendilerinin tartarak ağırlık kontrolü yapmasına imkân tanıyor. İsteyen vatandaşlar, tartım konusunda zabıta ekiplerinden yardım alarak ürünlerini yeniden tarttırabiliyor; uygulama, eksik tartımdan kaynaklanabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için hayata geçirildi.

belediye yetkilisinin değerlendirmesi:

Terme Belediyesi Zabıta Müdürü İskender Ekiz, semt pazarlarında denetimlerin rutin olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Ekiz, standartlara aykırı durum tespit edilmesi halinde gerekli cezai işlemlerin uygulandığını ve amaçlarının pazar esnafı ile birlikte vatandaşlar için adil ve güvenilir bir alışveriş ortamı oluşturmak olduğunu vurguladı.

Ekiz ayrıca vatandaşların şikâyet ve bilgilendirme yoluyla denetim süreçlerine katkı sağladığını, tartım konusunda hassasiyet gösteren ve vatandaş hakkını korumaya özen gösteren esnafın yaklaşımının memnuniyetle karşılandığını ifade ederek duyarlı esnafa teşekkür etti.

SAMSUN’UN TERME BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, VATANDAŞLARIN GÜVENLİ ALIŞVERİŞ YAPABİLMESİ VE TÜKETİCİ HAKLARININ KORUNMASI AMACIYLA İLÇE GENELİNDEKİ SEMT PAZARLARINDA FİYAT ETİKETİ, TARTI VE SATIŞ KOŞULLARINA YÖNELİK DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.