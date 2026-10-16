Tüketici güvencesi güçleniyor: reklam kurulunun 9 aylık denetiminde 249 milyon lira ceza

Reklam Kurulu kararları ve tutarlar:

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, tüketicilerin korunması amacıyla yılın dokuz ayında yoğun denetim ve inceleme yürüttü. Bakanlık açıklamasına göre, bu çalışmalar sonucunda tüketicileri yanıltıcı nitelikteki reklamlar ve haksız ticari uygulamalara ilişkin toplam 249 milyon lirayı aşkın idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Kurulun 8 Ekim tarihinde gerçekleştirilen 374 sayılı toplantısında ise 161 dosya karara bağlandı; bunların 136 dosyası hakkında durdurma cezası verilirken toplantıda karara bağlanan idari para cezası tutarı 17.176.744 lira olarak açıklandı.

Ayrıca yılın ilk dokuz ayında değerlendirmeye alınan başvuru sayısı ve Bakanlık tarafından resen başlatılan incelemeler de dikkate alındığında, Reçlam Kurulu faaliyetlerinin hem kapsam hem de yaptırım yönünden belirgin bir artış gösterdiği belirtildi. Açıklamada denetimlerin tüketicilerin sağlık ve güvenliğinin yanı sıra ekonomik menfaatlerini korumayı hedeflediği vurgulandı.

Düzenleme değişiklikleri ve yeni kapsam:

Bakanlık, gelişen ticari hayat ve artan internet kullanımı karşısında Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği nde önemli değişiklikler yaptı. Bu değişiklikler 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girdi ve yönetmelikte hedefli reklamcılık, yapay zekayla oluşturulan reklamlar, sosyal medya etkileyicilerinin tanıtımları ile indirimli satışlara ilişkin yeni kurallar getirildi. Kurulun açıklaması, bu genişleyen düzenleme alanının denetimlerin yönünü ve yoğunluğunu artırdığına dikkat çekti.

İndirimli satışlar ve sadakat kartı uygulamaları:

Kurulun ekim toplantısında öne çıkan konulardan biri indirimli satış reklamları oldu. Yapılan incelemelerde bazı kampanyalarda %75 gibi yüksek ve gerçeği yansıtmayan indirim vaatlerine rastlandığı, üzeri çizili fiyatların indirim başlangıcından önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınmadan belirlendiği tespit edildi. Ayrıca kolaylıkla erişilebilen sadakat kartı uygulamalarına dayalı indirimlerde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmediği görüldü. Mevzuata aykırılık tespit edilen reklamlar hakkında idari yaptırımlar uygulandı.

Sosyal medya denetimleri ve etkileyiciler:

Yönetmelik kapsamında sosyal medya etkileyicilerinin reklam ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin kurallar açıkça belirlendi. Menfaat, indirim veya hediye karşılığı yapılan paylaşımlarda reklam veya tanıtım ifadesinin açıkça yer alması zorunlu kılındı. Bu çerçevede Kurul, 32 sosyal medya hesabındaki paylaşımları resen incelemeye aldı ve reklam ibaresinin kullanılmaması ile diğer kriterlerin yerine getirilmediğini tespit ederek ilgili paylaşımlar hakkında durdurma cezası verdi.

Sektörel örnekler ve yaptırımlar:

Özellikle mücevherat sektöründe yüksek oranlı indirim vaatleriyle yayımlanan reklamlar mercek altına alındı. Değerlendirmeler sonucunda mevzuata aykırı olduğu belirlenen 9 firma hakkında durdurma cezası kararı verildi. Bakanlık açıklamasında, tüketicilerin haklarının korunması, yanıltıcı reklamların önlenmesi ve piyasalarda adil rekabet ortamının tesis edilmesi amacıyla denetim ve yaptırım faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

REKLAM KURULU, TÜKETİCİLERİ YANILTICI REKLAMLAR İLE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALARA KARŞI YILIN 9 AYINDA 249 MİLYON LİRADAN FAZLA İDARİ PARA CEZASI UYGULANMASINI KARARLAŞTIRDI.