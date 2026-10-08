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buldan ticaret odası yeni başkanıyla ortak akılla hedef büyütüyor

Buldan Ticaret Odası'nda Özgür Önder başkan seçildi; ortak akıl, hazır projeler ve yönetimin maaş ile huzur hakkı almayacağı kararı öne çıktı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 16:38

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

buldan ticaret odası yeni başkanıyla ortak akılla hedef büyütüyor

Özgür Önder liderliğinde yeni dönem başladı:

Buldan Ticaret Odası (BTO) seçimlerinin ardından Özgür Önder, yönetim kurulu başkanlığına seçilerek görevine başladı. Seçimlerin olgunluk içinde geçtiğini belirten Önder, Buldan ve Güney ilçelerinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak çalışmaların öncelikli olacağını vurguladı.

seçim süreci ve projeler:

Yapılan seçimlerde, 8 meslek komitesinden toplam 16 üye meclise seçilirken, Önder yeni dönemin ortak akıl ve istişareyle şekilleneceğini kaydetti. Yapılan açıklamada, Meclis ve Yönetim Kurulu'nun uyum içinde çalışacağı; kamu kurumları, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarla sürekli diyalog kurulacağı ifade edildi. Önder, "Yaptığımız seçimlerin öncelikle ülkemize, Buldan’ımıza, Güney’imize ve iş dünyamıza hayırlı olmasını temenni ederim" dedi ve ekibin projelerini hazır tuttuğunu belirtti.

ücret, aidat ve çalışma anlayışı:

Yeni yönetimin en dikkat çekici kararlarından biri, görev süresince alınacak ücret ve ödeneklerle ilgili oldu. Önder, "Asla ve kati surette maaş, oturum ve huzur hakkı, harcırah, yolluk, temsil ödeneği almayacağız" ifadelerini kullanarak, geçmiş dönemlerde olduğu gibi aidatların da üyelerce kendi ceplerinden ödenmeye devam edeceğini bildirdi. Bu yaklaşım, yönetimin gönüllülük esasına dayalı görev anlayışını ve şeffaflık vurgusunu güçlendiriyor.

Önder, aynı zamanda görevi kaybetmiş veya yaşamını yitirmiş geçmiş yöneticileri rahmetle andı, hayatta olanlara ise sağlık ve uzun ömür diledi. "Tamamen gönüllülük esasına dayalı yüklendiğimiz bu kutsal görevin bilincindeyiz" sözleriyle yeni döneme ilişkin sorumluluk bilincini ortaya koydu.

yeni meclis listesi:

Meclis Üyeleri: Başkan İbrahim Acıkara, Mehmet Köklü, Meral Kaymak, Hale Efeoğlu, Olcay Yolcu, Özgür Önder, Burakcan Tuğrul, Recep Dere, Ahmet Kökdemir, Rıza Eraydın, Fatma Özeşmeli, Yusuf Kahraman, Ahmet Turan Bilgin, Ömer Öz, Beraat Emirdağ, İsmail Mustak.

Özetle, Buldan Ticaret Odası yeni yönetimiyle ortak akıl, katılımcılık ve mali sorumluluk ilkelerini ön plana çıkararak yerel ekonomiyi destekleyecek somut adımlar atmayı hedefliyor.

BULDAN TİCARET ODASI’NDA (BTO) GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMLERİN ARDINDAN ÖZGÜR ÖNDER YÖNETİM KURULU...

BULDAN TİCARET ODASI’NDA (BTO) GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMLERİN ARDINDAN ÖZGÜR ÖNDER YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA SEÇİLDİ. SEÇİMLERİN BÜYÜK BİR OLGUNLUK İÇERİSİNDE GEÇTİĞİNİ BELİRTEN ÖNDER, YENİ DÖNEMDE BULDAN VE GÜNEY’İN EKONOMİK VE SOSYAL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLAYACAK ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRECEKLERİNİ SÖYLEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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