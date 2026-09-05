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Bünyan’da modern hizmet binasının temeli atıldı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yeni hükümet konağının temeli atıldı. Başkan Selahattin Metin, binanın kamu hizmetlerine erişimi güçlendireceğini belirtti.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 15:25

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Bünyan’da modern hizmet binasının temeli atıldı

Bünyan’da yeni hükümet konağı için ilk adım atıldı:

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde yapımı planlanan yeni Hükümet Konağı için temel atma töreni düzenlendi. Tören, ilçede kamu hizmetlerinin merkezileşmesi ve vatandaşların erişiminin kolaylaştırılması hedefiyle gerçekleştirildi.

Belediye başkanının mesajı:

Törente konuşan Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin, projenin ilçeye ve vatandaşlara hayırlı olmasını dileyerek, "Bünyan’ımızın kamu hizmetlerine erişimini daha da güçlendirecek, ilçemize yakışır modern bir hizmet binasına kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Metin, törende emeği geçenlere teşekkür ederek destek veren kurumları ve isimleri ayrıca vurguladı. Metin, "Başta Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekilimiz Baki Ersoy olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hükümet Konağımızın Bünyan’ımıza hayırlı, uğurlu olmasını ve nice güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Törene katılanlar ve beklentiler:

Törene ilçe siyasi parti başkanları ve yönetimleri, Belediye Meclis Üyeleri, ilçe oda başkanları, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, yeni hizmet binasının ilçenin idari kapasitesine katkı sağlayacağı ve kamu hizmetlerinin sunumunda kolaylık getireceği yönünde beklentilerini paylaştı.

Projenin ilerleyen süreçlerinde ilçedeki idari hizmetlerin daha düzenli ve erişilebilir hale gelmesi hedefleniyor. Yetkililer, inşaat sürecinin tamamlanmasının ardından hizmet binasının yerel ihtiyaçlara uygun olarak kullanılacağını belirtti.

KAYSERİ’NİN BÜNYAN İLÇESİNDE YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK YENİ HÜKÜMET KONAĞI’NIN TEMEL ATMA TÖRENİ...

KAYSERİ’NİN BÜNYAN İLÇESİNDE YAPIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK YENİ HÜKÜMET KONAĞI’NIN TEMEL ATMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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