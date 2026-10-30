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Sevinç saha dışına taşındı: Kırıkkale FK'ya iki ihlalden para cezası

PFDK, 25 Ekim'deki Kırıkkale FK-Ayos Osmaniyespor maçında çocuk taraftarların sahaya girmesi ve yedek güç ihlali nedeniyle kulübe ceza verdi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Sevinç saha dışına taşındı: Kırıkkale FK'ya iki ihlalden para cezası

PFDK kararına ilişkin özet

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 29 Ekim 2026 tarihli toplantısında Kırıkkale FK ile ilgili disiplin kararlarını açıkladı. Kurulun açıklamasında, 25 Ekim'de Başpınar Stadı'nda oynanan müsabaka bağlamında yaşanan saha olayları ve tesis/ekipman eksiklikleri değerlendirildi.

maçta yaşanan olaylar:

Bilgilere göre TFF 3. Lig 3. Grup karşılaşmasında Kırıkkale FK-Ayos Osmaniyespor mücadelesi 3-1 sonuçlandı. Karşılaşmanın uzatma dakikalarında, üçüncü golün ardından sevinçlerine hakim olamayan ortaokul çağındaki çocuk taraftarlar maç devam ederken sahaya girince olaylar yaşandı ve bu durum PFDK karar sürecine girdi.

uygulanan disiplin cezaları:

PFDK, taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle kulübe Futbol Disiplin Talimatı'nın 52/2 ve 46/1 maddeleri uyarınca 35 bin lira para cezası uyguladı. Aynı müsabakada karşılaşmanın tamamlanmasını sağlayacak yedek güç sisteminin çalışır durumda bulundurulmaması nedeniyle de kulübe ek olarak 35 bin lira ceza verildi. Böylece kulübe uygulanan para cezalarının toplamı 70 bin lira oldu.

PFDK kararları, maç güvenliği ve organizasyon sorumluluklarına dikkat çekiyor; kulüplerin hem tribün güvenliğini hem de maçın tamamlanmasını sağlayacak teknik altyapıyı eksiksiz bulundurmalarının önemi bir kez daha vurgulanmış oldu.

KIRIKKALE FK&#039;NIN AYOS OSMANİYESPOR&#039;U 3-1 MAĞLUP ETTİĞİ KARŞILAŞMADA, ÜÇÜNCÜ GOLÜN ARDINDAN...

KIRIKKALE FK'NIN AYOS OSMANİYESPOR'U 3-1 MAĞLUP ETTİĞİ KARŞILAŞMADA, ÜÇÜNCÜ GOLÜN ARDINDAN SEVİNÇLERİNE HAKİM OLAMAYAN ÇOCUK TARAFTARLARIN SAHAYA GİRMESİYLE YAŞANAN OLAYLAR SONRASI KULÜBE 35 BİN LİRA PARA CEZASI VERİLDİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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