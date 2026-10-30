Okul sıralarından gençlik merkezlerine: Afyonkarahisar'da 2 bin 700 öğrenciye kapsamlı tanıtım

Gençlik merkezleri ve saha çalışmasının kapsamı:

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen saha çalışmaları çerçevesinde merkez ve ilçelerdeki liselerde kapsamlı tanıtımlar gerçekleştirildi. 12-23 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılan ziyaretlerde, Afyonkarahisar merkez ile Sandıklı, Bolvadin ve Emirdağ ilçelerindeki toplam 15 liseye ulaşılarak yaklaşık 2 bin 700 öğrenci bilgilendirildi.

Çalışmalar, Gençlik Hizmetleri Birimi koordinasyonunda ve okul idareleri ile rehberlik servislerinin iş birliğiyle yürütüldü. Öğrencilere Gençlik Merkezleri'nde sunulan faaliyetler, imkanlar ve katılım şartları hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

Gençlik merkezlerinin sunduğu fırsatlar:

Tanıtımlarda Gençlik Merkezleri'nde düzenlenen atölyeler, kulüp çalışmaları, kütüphaneler, spor faaliyetleri ve gençlik kampları ön plana çıkarıldı. İl müdürlüğü, bu imkanlardan ücretsiz olarak yararlanılabileceğini vurguladı ve öğrencilere başvuru süreçleri hakkında yönlendirmelerde bulundu.

Yapay zekâ okuryazarlığı ve sınav uygulaması:

Çalışmalar sırasında öğrencilere yapay zekânın temelleri, etik kullanımı ve geleceğin meslekleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirmeyi takiben düzenlenen 20 soruluk çevrim içi Yapay Zekâ Okuryazarlığı Sınavında, 70 ve üzeri puan alan öğrencilerin sertifikaları dijital ortamda hazırlandı ve katılımcılara iletildi.

Bu adım, gençlerin teknoloji okuryazarlığını artırma ve geleceğe yönelik farkındalık kazandırma amacı taşıdı.

Kültür-sanat ve yarışma etkinlikleri:

Tanıtım programı kapsamında öğrencilere tiyatro, şiir, müzik, bilgi yarışması ve münazara ligi gibi kültür-sanat faaliyetleri de anlatıldı. Ayrıca Kahoot platformu üzerinden gerçekleştirilen genel kültür ve gençlik temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün saha çalışması, okullarla koordineli yürütülen bilgilendirme faaliyetleri ve dijital sertifikalandırma uygulamalarıyla gençlere hem sosyal hem de eğitsel fırsatlar sunduğunu gösterdi.

AFYONKARAHİSAR GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN SAHA ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA 15 LİSEDE YAKLAŞIK 2 BİN 700 ÖĞRENCİYE ULAŞILIRKEN, GENÇLERE GENÇLİK MERKEZLERİNİN FAALİYETLERİ VE İMKANLARI TANITILDI.