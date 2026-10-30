Gürsu’da nostalji ve renklerin korteji coşkusu

Cumhuriyet coşkusu ilçeyi sardı

Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü, Gürsu’da her yıl olduğu gibi yoğun bir katılımla ve rengarenk görüntülerle kutlandı. İlçe genelinde düzenlenen etkinliklerin en dikkat çekeni, eski model otomobillerin yer aldığı geleneksel araç korteji oldu. Program boyunca resmi törenlerin ardından düzenlenen kortej ve etkinlikler, vatandaşlarda bayram havası oluşturdu.

kortejin önünde protokol ve Skoda:

Kortejin başını Gürsu Kaymakamı Murat Kütük ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık çekti. Başkan Işık’a ait Skoda adeta bir gelin gibi süslenerek ilçe sokaklarında dolaştı; protokol araçlarının hemen arkasından gelen rengarenk, nostaljik tasarımlı eski model otomobiller izleyenlere görsel bir şölen sundu. Araçların üzerindeki Türk bayrakları korteje ayrı bir coşku kattı.

esnaf odası ve kültürel dokunuşlar:

Gürsu Esnaf ve Sanatkarları Odası korteje renk katan organizasyonlardan biri oldu. Gelin-damat ve düğün canlandırmaları, bayrama özel görsel düzenlemeler ile halkın ilgisini çeken stantlarda ahilik geleneği yaşatıldı. Etkinlikler, kültürel mirasın ve toplumsal dayanışmanın kutlama programına nasıl entegre edildiğini gösterdi.

İlçe sakinleri kortej boyunca telefonlarıyla bol bol fotoğraf ve video kaydı aldı; kortej sokaklarda ilerledikçe ilçe merkezinde bayram coşkusu arttı. Resmi törenler ile kortejin tamamlanmasının ardından kutlamalar, günün anlam ve önemine uygun marşlar ve müzik eşliğinde devam etti. Etkinlikler, hem nostaljik bir görsel şölen sundu hem de Cumhuriyetin değerlerine vurgu yapan ritüelleri canlı tuttu.

CUMHURİYETİMİZİN 103. YIL DÖNÜMÜ, GÜRSU’DA HER YIL OLDUĞU GİBİ BU YIL DA BÜYÜK BİR COŞKU VE BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ RENKLİ SAHNELERLE KUTLANDI. İLÇE GENELİNDE DÜZENLENEN ETKİNLİKLERİN EN ÇOK DİKKAT ÇEKEN ANI İSE RENGARENK ESKİ MODEL ARABALARIN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN GELENEKSEL ARAÇ KORTEJİ OLDU.