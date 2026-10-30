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Aydın İl Halk Kütüphanesi yenileniyor: ödünç kitaplar için iade kutusu konuldu

Aydın İl Halk Kütüphanesi, iç ve dış mekan tadilatı nedeniyle geçici olarak kapatıldı; ödünç kitaplar bina önündeki iade kutusuna bırakılabilecek.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

Aydın İl Halk Kütüphanesi yenileniyor: ödünç kitaplar için iade kutusu konuldu

Aydın İl Halk Kütüphanesi yenileniyor: ödünç kitaplar için iade kutusu konuldu

Aydın İl Halk Kütüphanesi, iç ve dış mekanlarda gerçekleştirilecek tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle geçici süreyle hizmete kapatıldı. Kütüphane yönetimi, çalışmalarla fiziki şartların iyileştirileceğini ve okuyuculara daha modern, konforlu bir okuma ve araştırma ortamı sunulacağını bildirdi.

Tadilatın amacı ve kapsamı:

Duyuruda, alınan kararın Valilik Oluru doğrultusunda olduğu ve kütüphane binasının hem iç hem de dış alanlarında düzenlemeler yapılacağı belirtildi. Yönetim, yenileme çalışmasının ardından kullanıcı hizmetlerinde kalite ve verimliliğin artırılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Ödünç kitap iadesi nasıl olacak:

Kapatma sürecinde ödünç kitaplarını teslim etmek isteyen okuyucular için bina girişine kitap iade kutusu yerleştirildi. Okuyucular, ödünç aldıkları kitapları bu kutuya bırakarak iade edebilecekler.

Kütüphane yönetimi, yenileme sürecinde vatandaşların anlayışı ve sabrı için teşekkür ederek çalışmalar tamamlandığında okuyucularla yeniden buluşacaklarını bildirdi. Duyuruda kütüphanenin yeniden açılacağı tarihe ilişkin bir bilgi paylaşılmadı.

AYDIN İL HALK KÜTÜPHANESİ, İÇ VE DIŞ MEKÂNLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TADİLAT VE YENİLEME...

AYDIN İL HALK KÜTÜPHANESİ, İÇ VE DIŞ MEKÂNLARINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TADİLAT VE YENİLEME ÇALIŞMALARI NEDENİYLE GEÇİCİ SÜREYLE HİZMETE KAPATILDI. KÜTÜPHANEDEN ÖDÜNÇ KİTAP ALAN OKUYUCULARIN, KİTAPLARINI GİRİŞ ÖNÜNE YERLEŞTİRİLEN İADE KUTUSUNA BIRAKABİLECEKLERİ BİLDİRİLDİ.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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