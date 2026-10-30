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Diyarbakır'da şiddetli sağanak mahalleyi su altında bıraktı

Sabah saatlerinde başlayan şiddetli sağanak Diyarbakır'da hayatı felç etti; Huzurevleri Mahallesi suya gömüldü, bodrum katında duvar çöken apartman var.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Diyarbakır'da şiddetli sağanak mahalleyi su altında bıraktı

diyarbakır'da sağanak hayatı felç etti:

Meteorolojinin uyarısının ardından dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak, sabahın erken saatleriyle birlikte şiddetini artırdı. Yaklaşık 2 saat boyunca aralıksız devam eden yağış nedeniyle kent genelinde trafik neredeyse durma noktasına geldi. Altgeçitlerde biriken sular birçok aracı mahsur bırakırken, ulaşım ve günlük yaşam büyük ölçüde aksadı.

huzurevleri mahallesi'nde su baskınları:

Kayapınar ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi'nin bir bölümü yoğun yağış sonucu adeta sular altında kaldı. Bazı araçların yarıya kadar suya battığı, tarlaların ve evlerin giriş katlarının suyla dolduğu gözlendi. Yer sakinleri ve ekipler, biriken suyu tahliye etmek için müdahalede bulundu.

yapısal hasar ve müdahale çalışmaları:

Bağlar ilçesinde bir apartmanın bodrum katında duvarın çökmesi ve bazı haberlerde patlama olduğu yönündeki bildirimler, bölgede hasar kaygısını artırdı. Olay yerinde kurtarma veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı ancak yetkililerle koordineli şekilde su tahliye ve güvenlik önlemleri yürütülüyor. Yağışın şiddeti azalsa da ekipler cadde ve altgeçitlerde temizlik ve drenaj çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşlar, benzer olayların yaşanmaması için su birikintilerinden uzak durmaya, araç ve yaya ulaşımında dikkatli olmaya çağrıldı. Yetkililer, kısa süreli ağır yağışların ardından kent genelinde hasar tespitinin yapılacağını açıkladı.

DİYARBAKIR’DA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ. YAĞMUR NEDENİ İLE BİR...

DİYARBAKIR’DA SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI FELÇ ETTİ. YAĞMUR NEDENİ İLE BİR MAHALLE NEREDEYSE SUYA GÖMÜLÜRKEN, BİRÇOK EV VE İŞ YERİNİ SU BASTI. ŞİDDETLİ YAĞIŞ NEDENİ İLE BİR APARTMANIN BODRUM KATINDAKİ DUVAR ÇÖKTÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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