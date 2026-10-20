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Romanya'da altı aylık belirsizlik sona erdi: Niculescu hükümeti güvenoyu aldı

Parlamento, Luca Niculescu liderliğindeki yeni hükümete 280 kabul, 58 ret oyuyla güvenoyu vererek yaklaşık altı aylık siyasi krizi sonlandırdı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 18:51

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EDİTÖR: Elif Demir

Romanya'da altı aylık belirsizlik sona erdi: Niculescu hükümeti güvenoyu aldı

Romanya'da altı aylık belirsizlik sona erdi: Niculescu hükümeti güvenoyu aldı

Romanya parlamentosu, yaklaşık altı aydır süren hükümet krizinin ardından Luca Niculescu liderliğindeki yeni kabineye güvenoyunu verdi. Ortak oturumda yapılan oylamada hükümet, gerekli çoğunluğu aşarak göreve başlamaya hak kazandı.

oylama sonuçları ve sayısal tablo:

Temsilciler Meclisi ve Senato'nun ortak oturumunda toplam 338 geçerli oy kullanıldı. Yeni hükümetin güvenoyu alabilmesi için en az 233 oy gerekiyordu; oylamada 280 kabul ve 58 ret oyu çıktı. Parlamento toplamda 464 sandalyeye sahip iki kanadıyla sürece katıldı.

krizin kökeni ve hükümet kurulma süreci:

Mevcut belirsizliğin başlamasında Ilie Bolojan liderliğindeki koalisyon hükümetinin mayıs ayında düşmesi belirleyici oldu. Hükümetten ayrılan Sosyal Demokrat Parti (PSD), parlamentoda çoğunluğu kaybettirdi ve yeni bir kabinenin kurulmasını engelledi. Cumhurbaşkanı Nicusor Dan tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen üç farklı isim, parlamentoda gerekli desteği sağlayamadı; bunun üzerine Dan, siyasi görüşmelerin ardından bağımsız diplomat Luca Niculescu'yu dördüncü başbakan adayı olarak gösterdi.

Siyasi krizin daha eski bir kökeni ise 2024 cumhurbaşkanlığı seçiminin iptaline dayanıyor. 24 Kasım 2024 tarihindeki ilk turda aşırı sağcı ve Rusya yanlısı olarak tanınan Calin Georgescu birinci çıkmış, Anayasa Mahkemesi seçimleri çeşitli usulsüzlük ve dış müdahale iddialarıyla iptal etmişti. Yenilenen seçimin ikinci turunu ise AB yanlısı Nicusor Dan kazanmış, ancak yaşananlar devlet kurumlarının ve seçim süreçlerinin güvenilirliğine ilişkin tartışmaları derinleştirmişti.

Oylamanın ardından Niculescu, parlamentoda yaptığı konuşmada bu adımı ülke için tarihsel bir dönüş olarak nitelendirdi ve "derhal çalışmaya başlıyoruz" mesajını verdi. Yeni başbakan ve kabine üyeleri, bugün Bükreş'teki Cotroceni Sarayında düzenlenecek törenle yemin ederek resmen görevlerine başlayacaklar.

Yaklaşık altı aydır süren siyasi kriz nedeniyle hükümet kurulamayan Romanya’da parlamento, Luca...

Yaklaşık altı aydır süren siyasi kriz nedeniyle hükümet kurulamayan Romanya’da parlamento, Luca Niculescu liderliğindeki yeni hükümete güvenoyu verdi.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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