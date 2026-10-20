Maslak'ta RAMS projesi sel sınavını geçti, kentsel dönüşümün gerekliliği vurgulandı

RAMS'ın saha raporu: hasar tespit edilmedi, şantiye faaliyetleri sürüyor:

RAMS Türkiye İnşaatlar Koordinatörü Tolga Metin Asutay, İstanbul'da görülen yoğun yağışın ardından Park House Maslak projesinde gerçekleştirilen teknik kontrollerin sonuçlarını açıkladı. Asutay, yapılan ölçümlerde istinat duvarlarında 1 santimetrelik dahi hareket tespit edilmediğini ve projenin ilerleyişini engelleyecek herhangi bir yapısal hasar bulunmadığını belirtti.

Asutay, selin hemen ardından şantiyede güvenlik önlemlerinin alındığını, kontrol ve değerlendirme çalışmaları sonrası şantiyedeki faaliyetlerin pazartesi günü yeniden başladığını kaydetti. Ayrıca sel anında bölge halkına iş makineleriyle destek verildiğini, yalnızca maddi zarar oluştuğunu ifade etti.

altyapı ve dere ıslahı çalışmaları ile koordinasyon:

Projenin konumuyla ilgili açıklamalarda bulunan Asutay, saha boyunca yürütülen dere ıslahı çalışmalarının İSKİ ile koordineli şekilde sürdürüldüğünü ve projenin dere yatağında değil, yamaçta yer aldığını vurguladı. Islah çalışmalarının projenin güvenliğini artırdığını, sel sırasında su seviyesinin eskiden bu alanda bulunan konutların çok üzerinde olduğunu ve dönüşümün olası can ve mal kayıplarını önlediğini belirtti.

Asutay, bu deneyimin kentsel dönüşümün yalnızca yapıları yenilemekten ibaret olmadığını gösterdiğini söyledi; zemin, altyapı ve çevresel risklerin bütüncül olarak ele alınmasının gerekliliğine dikkat çekti.

sahiplerin görüşleri: dönüşümün koruyucu etkisi:

Kentsel dönüşüm projesinin hak sahiplerinden Recep Kaygın, mahalle olarak dönüşümü tercih ettiklerini ve yaşanan selin proje alanında eski yapıların yerinde olması halinde en az 20 konut ve daha fazla can kaybı riski doğuracağını söyledi. Kaygın, geçmişte küçük yağışlarda bile konutların zarar gördüğünü, bu dönüşümün yaşanabilecek faciaları önlediğini anlattı.

Bir diğer hak sahibi Mustafa Kaygın da projenin kendileri için bir kurtuluş olduğunu belirterek dönüşüm sayesinde bölgedeki risklerin azaltıldığını, yıkılan gecekonduların çatılarının bile görünmeyeceği bir senaryodan kurtulduklarını ifade etti.

RAMS yetkilileri, projenin Türkiye’nin büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olduğunu ve çalışmaların planlandığı sürede tamamlanması için yoğun bir şekilde sürdüğünü açıkladı. Teknik incelemeler sonucu tespit edilen bulgular, projenin selin etkilerini en aza indirdiğine işaret ediyor.

RAMS TÜRKİYE İNŞAATLAR KOORDİNATÖRÜ TOLGA METİN ASUTAY, SEL FELAKETİNİN ARDINDAN RAMS PARK HOUSE MASLAK PROJESİNDE YAPILAN TEKNİK İNCELEMELERDE HERHANGİ BİR YAPISAL HASARA RASTLANMADIĞINI AÇIKLADI.